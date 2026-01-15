Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Kamran Akmal Urges Mohammad Rizwan to Leave BBL Now and Return to Pakistan After Humiliating Retired Out
रिजवान को तुरंत ऑस्ट्रेलिया छोड़ने की सलाह, BBL में अपमान होने पर अकमल हुए आगबबूला; IPL का जिक्र

संक्षेप:

मेलबर्न रेनेगेड्स द्वारा रिटायर्ड आउट किए जाने के बाद पूर्व विकेटकीपर ने इसे अपमानजनक बताया और कहा कि रिजवान को सम्मान के साथ घर लौटना चाहिए। उन्होंने आईपीएल में यूनिस खान के साथ हुई एक घटना का भी जिक्र किया।

Jan 15, 2026 04:34 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान हाल ही में बिग बैश लीग में धीमी पारी खेलने के कारण बीच मैच से रिटायर्ड आउट हुए। उन्होंने मैच में टीम मैनेजमेंट के फैसला को माना और तुरंत मैदान से बाहर चले गए, जिसके कारण पाकिस्तानी के सीनियर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की काफी किरकिरी हुई। इस बीच पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर कमरान अकमल ने स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के बिग बैश लीग में हुए विवादास्पद 'रिटायर्ड आउट' पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सुझाव दिया है कि रिजवान को इस लीग से बीच में ही बाहर निकलकर पाकिस्तान लौट आना चाहिए।

पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान बिग बैश लीग में मेलबर्न रेनेगेड्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। 8 पारियों में मोहम्मद रिजवान ने 20.87 के औसत से 167 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 101.81 रहा। रिजवान को सिडनी थंडर के खिलाफ मैच में सिर्फ 23 गेंद में 26 रन बनाने के बाद टीम मैनेजमेंट ने 'रिटायर्ड आउट' कर दिया। रेनेगेड्स के कप्तान विल सदरलैंड ने यह फैसला लिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर रिजवान की जमकर ट्रोलिंग हुई और पाकिस्तानी क्रिकेट समुदाय में इसे 'अपमानजनक' बताया गया।

