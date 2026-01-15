रिजवान को तुरंत ऑस्ट्रेलिया छोड़ने की सलाह, BBL में अपमान होने पर अकमल हुए आगबबूला; IPL का जिक्र
मेलबर्न रेनेगेड्स द्वारा रिटायर्ड आउट किए जाने के बाद पूर्व विकेटकीपर ने इसे अपमानजनक बताया और कहा कि रिजवान को सम्मान के साथ घर लौटना चाहिए। उन्होंने आईपीएल में यूनिस खान के साथ हुई एक घटना का भी जिक्र किया।
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान हाल ही में बिग बैश लीग में धीमी पारी खेलने के कारण बीच मैच से रिटायर्ड आउट हुए। उन्होंने मैच में टीम मैनेजमेंट के फैसला को माना और तुरंत मैदान से बाहर चले गए, जिसके कारण पाकिस्तानी के सीनियर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की काफी किरकिरी हुई। इस बीच पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर कमरान अकमल ने स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के बिग बैश लीग में हुए विवादास्पद 'रिटायर्ड आउट' पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सुझाव दिया है कि रिजवान को इस लीग से बीच में ही बाहर निकलकर पाकिस्तान लौट आना चाहिए।
पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान बिग बैश लीग में मेलबर्न रेनेगेड्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। 8 पारियों में मोहम्मद रिजवान ने 20.87 के औसत से 167 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 101.81 रहा। रिजवान को सिडनी थंडर के खिलाफ मैच में सिर्फ 23 गेंद में 26 रन बनाने के बाद टीम मैनेजमेंट ने 'रिटायर्ड आउट' कर दिया। रेनेगेड्स के कप्तान विल सदरलैंड ने यह फैसला लिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर रिजवान की जमकर ट्रोलिंग हुई और पाकिस्तानी क्रिकेट समुदाय में इसे 'अपमानजनक' बताया गया।