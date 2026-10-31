कामिंदु मेंडिस ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में ठोका शतक, दिलशान-जयसूर्या के क्लब में मारी एंट्री
कामिंदु मेंडिस ने शनिवार को ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया। उन्होंने 128 गेंद में 131 रन बनाए।
श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस ने शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में दमदार शतक लगाया। उनकी इस शतकीय पारी की बदौलत श्रीलंका ने ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 325 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से मेंडिस ने सर्वाधिक 131 रन बनाए। इस शतकीय पारी के साथ ही उन्होंने तिलकरत्ने दिलशान और जयसूर्या के खास क्लब में जगह भी बनी ली है। पाकिस्तान के ज्यादातर गेंदबाज महंगे रहे। तेज गेंदबाज नसीम शाह ने 10 ओवर में 80 रन लुटाए।
पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंकाई बैटर का हाईएस्ट व्यक्तिगत स्कोर
पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में श्रीलंका की ओर से किसी बल्लेबाज द्वारा एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड तिलकरत्ने दिलशान के नाम है। पूर्व सलामी बल्लेबाज ने 2009 में लाहौर में खेले गए वनडे में नाबाद 137 रन बनाए थे। इस लिस्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर सनथ जयसूर्या का नाम है। उन्होंने 1997 में लाहौर में नाबाद 134 और फिर सिंगापुर में 1996 में 134 रन बनाए थे। अरविन्दा द सिल्वा ने 1997 में 134 रन की पारी खेली। दनुष्का गुणातिलका ने कराची में 2019 में 133 रनों की पारी खेली थी। इस लिस्ट में कामिंदु मेंडिस का नाम भी जुड़ गया है, उन्होंने रविवार को लाहौर में 131 रन की पारी खेली।
श्रीलंका ने बनाए 325 रन
फाइनल में पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने कामिंदु मेंडिस के शतक की बदौलत 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 325 रन बनाए। अविष्का फर्नाडो और मेंडिस ने टीम को दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी हुई। फर्नाडो 49 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हुए। सलमान आगा ने पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई। कुसल मेंडिस 8 रन ही बना सके। इसके बाद पवन रत्नायके और कामिंदु मेंडिस के बीच तीसरे विकेट के लिए 118 गेंद में 145 रन की साझेदारी हुई। कामिंदु ने 128 गेंद में 12 चौके और दो छक्के की मदद से 131 रन की पारी खेली। पवन 65 गेंद में 77 रन बनाकर आउट हुए। जनिथ 6 रन ही बना पाए। वेल्लागे ने तीन रन बनाए।
पाकिस्तान के गेंदबाज इस मुकाबले में काफी महंगे रहे। कप्तान शाहीन अफरीदी ने 10 ओवर में 50 रन देकर दो विकेट लिए। वहीं नसीम शाह को काफी रन पड़े। उन्होंने अपने 10 ओवर में 80 रन खर्च किए और दो विकेट हासिल किए। अराफत मिन्हास ने 10 ओवर में 64 रन दिए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सलमान आगा ने 7 ओवर में 44 रन देकर दो विकेट लिए। हारिस राउफ ने 10 ओवर में 60 रन देकर दो विकेट चटकाए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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