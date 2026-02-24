वीरेंद्र सहवाग ने कई खिलाड़ियों को लपेटा, बोले- आपके पास विराट कोहली बनने का मौका था, मगर…
जब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से मैच हारी तो वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की तारीफ की। सहवाग ने कहा कि वे मैच फिनिश करके आते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सूर्या दबाव में खेल रहे हैं।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारने के बाद विराट कोहली को याद किया। उन्होंने बताया कि विराट कोहली मैच को खत्म करके आते थे। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में 160 के ऊपर तभी चेज किया है, जब विराट ने रन बनाए हैं। सहवाग ने ये भी कहा कि कई खिलाड़ियों के पास विराट कोहली बनने का मौका था, लेकिन वे सब के सब फेल साबित हुए। टीम इंडिया 76 रनों के अंतर से मुकाबला हारी, जिससे टीम के सेमीफाइनल में जाने के चांस भी कम हो गए हैं।
वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकबज पर बात करते हुए कहा, "इंडिया ने 160 के ऊपर तभी चीज किए हैं, जब विराट कोहली ने रन बनाए हैं। वरना इंडिया के 160 के ऊपर चेज हुए भी नहीं है वर्ल्ड कप में और वो भी वो नोट आउट जाते थे। चाहे वो 80 नोट आउट हो, 60 नोट आउट हो, पचास नोट आउट हो, मैच खत्म करके जाते थे, लेकिन कल किस प्लेयर ने मैच खत्म किया? किस बैट्समैन ने मैच खत्म किया है अभी तक वर्ल्ड कप में?"
ये भी पढ़ेंः T20 World Cup Points Table: जिम्बाब्वे की हार से भारत का हुआ फायदा, वेस्टइंडीज ने छीना नंबर-1 का ताज
टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक जड़ चुके सहवाग ने आगे कहा, "कल (इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच) मौका था बहुत खिलाड़ियों के पास विराट कोहली बनने का। तिलक वर्मा के पास मौका था। सूर्य कुमार यादव के पास था और फिर उसके बाद अगर बात करें तो शिवम दुबे के पास मौका था। हार्दिक पांड्या के पास भी मौका था। किसी को तो बनना पड़ेगा ना विराट कोहली? किसी को तो मैच ख़त्म करना पड़ेगा। वह बनना पड़ेगा ना विराट कोहली, किसी को सीखना पड़ेगा कि विराट कोहली कैसे मैच खत्म करते थे।"
इसी वीडियो में सहवाग आगे कहते हैं, "हम लोग स्ट्राइक रेट की बातें करते हैं। ठीक है, स्ट्राइक रेट मैटर करता है, लेकिन जब आप चेज करो तो आपको दिख रहा है स्कोरबोर्ड पर रन कितने हैं? तब आप अपने हिसाब से खेलें। जिद्द के लिए जाइए स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से किसी खिलाड़ी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी चाहे वह सूर्य कुमार यादव हो।वह ऐसा नहीं खेलते जैसे कल खेले जितनी बॉल उन्होंने कल खेली हैं, ऐसा लग रहा था खेलते वक्त कि सूर्य कुमार यादव वह दबाव में खेल रहे हैं। बचाने को खेल रहे हैं, लेकिन वह वैसे क्रिकेट खेलोगे तो फिर जीतना मुश्किल है। थोड़ी फीयरलेस क्रिकेट दिखानी पड़ेगी भारत को भी।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें