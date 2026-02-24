होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
वीरेंद्र सहवाग ने कई खिलाड़ियों को लपेटा, बोले- आपके पास विराट कोहली बनने का मौका था, मगर…

Feb 24, 2026 05:56 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से मैच हारी तो वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की तारीफ की। सहवाग ने कहा कि वे मैच फिनिश करके आते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सूर्या दबाव में खेल रहे हैं। 

वीरेंद्र सहवाग ने कई खिलाड़ियों को लपेटा, बोले- आपके पास विराट कोहली बनने का मौका था, मगर…

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारने के बाद विराट कोहली को याद किया। उन्होंने बताया कि विराट कोहली मैच को खत्म करके आते थे। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में 160 के ऊपर तभी चेज किया है, जब विराट ने रन बनाए हैं। सहवाग ने ये भी कहा कि कई खिलाड़ियों के पास विराट कोहली बनने का मौका था, लेकिन वे सब के सब फेल साबित हुए। टीम इंडिया 76 रनों के अंतर से मुकाबला हारी, जिससे टीम के सेमीफाइनल में जाने के चांस भी कम हो गए हैं।

वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकबज पर बात करते हुए कहा, "इंडिया ने 160 के ऊपर तभी चीज किए हैं, जब विराट कोहली ने रन बनाए हैं। वरना इंडिया के 160 के ऊपर चेज हुए भी नहीं है वर्ल्ड कप में और वो भी वो नोट आउट जाते थे। चाहे वो 80 नोट आउट हो, 60 नोट आउट हो, पचास नोट आउट हो, मैच खत्म करके जाते थे, लेकिन कल किस प्लेयर ने मैच खत्म किया? किस बैट्समैन ने मैच खत्म किया है अभी तक वर्ल्ड कप में?"

टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक जड़ चुके सहवाग ने आगे कहा, "कल (इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच) मौका था बहुत खिलाड़ियों के पास विराट कोहली बनने का। तिलक वर्मा के पास मौका था। सूर्य कुमार यादव के पास था और फिर उसके बाद अगर बात करें तो शिवम दुबे के पास मौका था। हार्दिक पांड्या के पास भी मौका था। किसी को तो बनना पड़ेगा ना विराट कोहली? किसी को तो मैच ख़त्म करना पड़ेगा। वह बनना पड़ेगा ना विराट कोहली, किसी को सीखना पड़ेगा कि विराट कोहली कैसे मैच खत्म करते थे।"

इसी वीडियो में सहवाग आगे कहते हैं, "हम लोग स्ट्राइक रेट की बातें करते हैं। ठीक है, स्ट्राइक रेट मैटर करता है, लेकिन जब आप चेज करो तो आपको दिख रहा है स्कोरबोर्ड पर रन कितने हैं? तब आप अपने हिसाब से खेलें। जिद्द के लिए जाइए स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से किसी खिलाड़ी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी चाहे वह सूर्य कुमार यादव हो।वह ऐसा नहीं खेलते जैसे कल खेले जितनी बॉल उन्होंने कल खेली हैं, ऐसा लग रहा था खेलते वक्त कि सूर्य कुमार यादव वह दबाव में खेल रहे हैं। बचाने को खेल रहे हैं, लेकिन वह वैसे क्रिकेट खेलोगे तो फिर जीतना मुश्किल है। थोड़ी फीयरलेस क्रिकेट दिखानी पड़ेगी भारत को भी।"

