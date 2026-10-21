कागिसो रबाडा ने डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ा, घर पर सबसे कम गेंदों में झटके 200 विकेट
कागिसो रबाडा दक्षिण अफ्रीका के लिए घर पर 200 विकेट हासिल करने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं। वह सबसे कम गेंदों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले अफ्रीकी बने।
दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह गेंद के लिहाज से घर पर सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले अफ्रीकी गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन को पीछे छोड़ा। रबाडा अफ्रीका के लिए घर पर 200 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में दो विकेट लेकर ये कारनामा किया। दक्षिण अफ्रीका ने सेंट जॉर्ज पॉर्क में खेले जा रहे मुकाबले में पहली पारी 9 विकेट पर 425 रन बनाकर घोषित की, जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 99 रन पर ही सिमट गई।
रबाडा ने पूरे किए 200 टेस्ट विकेट
तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने घर पर टेस्ट में 200 विकेट पूरे किए। वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले अफ्रीका के चौथे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले डेल स्टेन, मखाया एंटिनी और शॉन पोलाक ये कारनामा कर चुके हैं। स्टेन के नाम 261 विकेट, एटिनी ने 249 और पोलॉक ने 235 विकेट लिए हैं। रबाडा के पास इन दिग्गजों से आगे निकलने का मौका है।
सबसे कम गेंदों में 200 विकेट
दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे कम गेंदों में 200 घरेलू टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड कागिसो रबाडा के नाम हो गया है। रबाडा ने सिर्फ 7017 गेंद में 200 विकेट पूरे किए। वहीं डेल स्टेन को 200 विकेट लेने में 7751 गेंदें लगी थी। रबाडा ने 38 मैचों में ये कमाल किया, जबकि स्टेन को यहां तक पहुंचने में 37 मैच लगे थे। रबाडा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मुकाबले में पहली पारी में निक मैडिसन और मिचेल स्टार्क को अपना शिकार बनाया।
अफ्रीका की दमदार वापसी
इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए खराब शुरुआत की। टीम ने 40 रन के अंदर ही चार विकेट गंवा दिए थे और फिर 110 के स्कोर तक 6 विकेट खो दिए। इसके बाद कप्तान तेम्बा बावुमा और मार्को यानसेन के बीच 185 गेंद में 132 रन की साझेदारी हुई। जिससे अफ्रीका की टीम वापसी करने में सफल रही। इसके बाद बावुमा ने साइमन हार्मर के साथ 277 गेंद में 183 रन जोड़े। अफ्रीका की टीम ने 9 विकेट पर 425 रन बनाकर पारी घोषित की। कप्तान तेम्बा बावुमा ने 334 गेंद में 179 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 18 चौके और एक छक्का लगाया। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 99 पर ही ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीव स्मिथ ने सर्वाधिक 28 रन बनाए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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