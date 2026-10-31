कागिसो रबाडा ने 350 विकेट लेकर बनाया रिकॉर्ड, स्टेन को पीछे छोड़ा; सबसे कम गेंदों में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज
कागिसो रबाडा सबसे कम गेंदों में 350 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने डेल स्टेन को पीछे छोड़ा। रबाडा ने ट्रेविस हेड को आउट करके ये उपलब्धि हासिल की।
दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने शनिवार को टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट पूरे किए। वह सबसे कम गेंदों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस लिस्ट में डेल स्टेन को पीछे छोड़ा है। इसी के साथ वह सबसे कम टेस्ट मैचों में 350 विकेट लेने वाले दुनिया के छठे गेंदबाज भी हो गए हैं। हाल ही में कागिसो रबाडा दक्षिण अफ्रीका के लिए घर पर 200 विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बने थे। वहीं सबसे कम गेंदों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले अफ्रीकी बने। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का निर्णायक मुकाबला केपटाउन में हो रहा है, जहां पर अफ्रीका की टीम मैच जीतने के कगार पर है।
कागिसो रबाडा ने पूरे किए 350 टेस्ट विकेट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 350 विकेट लेने का रिकॉर्ड अब कागिसो रबाडा के नाम हो गया है। रबाडा ने 13808 गेंदों में ये कमाल करके दिखाया है। उन्होंने पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन को लिस्ट में पीछे छोड़ा, जिन्होंने इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 14719 गेंदों का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज को यहां तक पहुंचने में 14905 गेंदें लगी थी। वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाज रहे मैल्कम मार्शल को 350 टेस्ट विकेट लेने के लिए 16285 गेंदों लगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 16908 गेंदों में 350 विकेट चटकाए थे।
सबसे कम गेंदों में 350 टेस्ट विकेट
13808 - कगिसो रबाडा*
14719 - डेल स्टेन
14905 - वकार यूनिस
16285 - मैल्कम मार्शल
16908 - मिशेल स्टार्क
तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा 350 टेस्ट विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के चौथे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे डेल स्टेन (439), , शॉन पोलाक (421), और मखाया एटिनी (390) ने 350 से अधिक विकेट चटकाए हैं। शनिवार को रबाडा ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को आउट करके ये उपलब्धि हासिल की।
सबसे कम टेस्ट में 350 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज
बतौर तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम मैचों में 350 विकेट लेने का रिकॉर्ड रिचर्ड हेडली और डेल स्टेन के नाम है। दोनों गेंदबाजों ने 69 टेस्ट में ये उपलब्धि हासिल की थी। डेनिस लिली ने 70 और ग्लेन मैकग्रा ने 74 टेस्ट में 350 विकेट लिए थे। मैल्कम मार्शल और कागिसो रबाडा ने 75 टेस्ट मैचों में ये उपलब्धि हासिल की। वकार यूनिस ने 78 और इमरान खान ने 79 मैचों में 250 विकेट दर्ज किए।
बतौर तेज गेंदबाज 350 विकेट तक पहुंचने के लिए सबसे कम टेस्ट
69 - रिचर्ड हैडली / डेल स्टेन
70 - डेनिस लिली
74 - ग्लेन मैक्ग्रा
75 - मैल्कम मार्शल / केजी रबाडा*
78 - वकार यूनिस
79 - इमरान खान
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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