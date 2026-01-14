आयुष बदोनी के सिलेक्शन को लेकर पूर्व क्रिकेटर ने गौतम गंभीर को घेरा, बोले- ये क्या बकवास है
पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने आयुष बदोनी की टीम में एकाएक एंट्री को लेकर गौतम गंभीर को घेरा है। टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स के फैसले पर क्रिस श्रीकांत ने सवाल उठाया है और कहा है कि ये क्या बकवास है।
आयुष बदोनी की भारत की वनडे टीम में एकाएक एंट्री हुई है। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होने पर उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया है। वे भारतीय टीम के आसपास भी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अचानक से वे टीम में शामिल कर लिए गए हैं। कई खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है। ऐसे में पूर्व क्रिकेटर कृष्णामाचारी श्रीकांत ने सवाल उठाया और मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स के इस फैसले को बकवास बताया। आयुष बदोनी विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे थे। वे बैटिंग ऑलराउंडर हैं, जो ऑफ स्पिन करते हैं।
1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे और 2011 की वनडे विश्व कप विजेता टीम के सिलेक्टर रहे क्रिस श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "अक्षर (पटेल), आयुष बदोनी, नितीश रेड्डी और (रुतुराज) गायकवाड़ में से कौन से दो खिलाड़ियों को टीम में होना चाहिए? बदोनी LSG में खेले थे और वह (गंभीर) वहां मेंटर थे। मुझे कोई और वजह नहीं दिखती। और क्या हो सकता है? किस आधार पर? सिलेक्शन में आपकी कुछ समझ होनी चाहिए।"
उन्होंने आगे सिलेक्शन पर सवाल उठाते हुए कहा, "यह किस तरह का दरवाजा है? दो या तीन ट्रक ले आओ, उन्हें ले जाओ और अंदर जाकर दरवाजा तोड़ दो।" श्रीकांत ने सिलेक्शन को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि IPL परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। श्रीकांत ने कहा, "आयुष बदोनी के इस प्रदर्शन के बाद, कोई चांस नहीं है। IPL में उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? IPL और वनडे क्रिकेट अलग-अलग हैं। उन्होंने कुछ खास नहीं किया है।"
पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, "वह ऐसा आदमी नहीं है जो आपसे मैच छीन ले। क्या वह छठे नंबर पर आकर छक्के भी मार सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। यह क्या बकवास है? उसे बॉलिंग ऑलराउंडर कैसे माना जाता है? अगर कोई ऑलराउंडर नहीं है तो अक्षर पटेल को क्यों नहीं लाया गया? वह सभी फॉर्मेट में एक असली ऑलराउंडर है।" बडोनी का फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में एवरेज लगभग 58 है। हालांकि, लिस्ट A में यह नंबर गिरकर 36.47 हो जाता है। बडोनी ने पहले इंडिया A के लिए अनऑफिशियल वनडे मैचों में कुछ हाफ-सेंचुरी लगाई हैं।