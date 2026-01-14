Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़K Srikkanth Takes Brutal Jibe At Gautam Gambhir After Ayush Badoni India Call Up says What Rubbish Is This
आयुष बदोनी के सिलेक्शन को लेकर पूर्व क्रिकेटर ने गौतम गंभीर को घेरा, बोले- ये क्या बकवास है

आयुष बदोनी के सिलेक्शन को लेकर पूर्व क्रिकेटर ने गौतम गंभीर को घेरा, बोले- ये क्या बकवास है

संक्षेप:

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने आयुष बदोनी की टीम में एकाएक एंट्री को लेकर गौतम गंभीर को घेरा है। टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स के फैसले पर क्रिस श्रीकांत ने सवाल उठाया है और कहा है कि ये क्या बकवास है।

Jan 14, 2026 12:41 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

आयुष बदोनी की भारत की वनडे टीम में एकाएक एंट्री हुई है। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होने पर उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया है। वे भारतीय टीम के आसपास भी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अचानक से वे टीम में शामिल कर लिए गए हैं। कई खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है। ऐसे में पूर्व क्रिकेटर कृष्णामाचारी श्रीकांत ने सवाल उठाया और मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स के इस फैसले को बकवास बताया। आयुष बदोनी विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे थे। वे बैटिंग ऑलराउंडर हैं, जो ऑफ स्पिन करते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे और 2011 की वनडे विश्व कप विजेता टीम के सिलेक्टर रहे क्रिस श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "अक्षर (पटेल), आयुष बदोनी, नितीश रेड्डी और (रुतुराज) गायकवाड़ में से कौन से दो खिलाड़ियों को टीम में होना चाहिए? बदोनी LSG में खेले थे और वह (गंभीर) वहां मेंटर थे। मुझे कोई और वजह नहीं दिखती। और क्या हो सकता है? किस आधार पर? सिलेक्शन में आपकी कुछ समझ होनी चाहिए।"

उन्होंने आगे सिलेक्शन पर सवाल उठाते हुए कहा, "यह किस तरह का दरवाजा है? दो या तीन ट्रक ले आओ, उन्हें ले जाओ और अंदर जाकर दरवाजा तोड़ दो।" श्रीकांत ने सिलेक्शन को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि IPL परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। श्रीकांत ने कहा, "आयुष बदोनी के इस प्रदर्शन के बाद, कोई चांस नहीं है। IPL में उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? IPL और वनडे क्रिकेट अलग-अलग हैं। उन्होंने कुछ खास नहीं किया है।"

पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, "वह ऐसा आदमी नहीं है जो आपसे मैच छीन ले। क्या वह छठे नंबर पर आकर छक्के भी मार सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। यह क्या बकवास है? उसे बॉलिंग ऑलराउंडर कैसे माना जाता है? अगर कोई ऑलराउंडर नहीं है तो अक्षर पटेल को क्यों नहीं लाया गया? वह सभी फॉर्मेट में एक असली ऑलराउंडर है।" बडोनी का फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में एवरेज लगभग 58 है। हालांकि, लिस्ट A में यह नंबर गिरकर 36.47 हो जाता है। बडोनी ने पहले इंडिया A के लिए अनऑफिशियल वनडे मैचों में कुछ हाफ-सेंचुरी लगाई हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Gautam Gambhir Team India Indian Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |