बॉल टैंपरिंग रकांड पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच का बयान- उस दिन के बाद से दुनिया में कहीं भी…
बॉल टैंपरिंग कांड पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच ने बयान दिया है और कहा है कि उस दिन के बाद से दुनिया में कहीं भी गेंद रिवर्स स्विंग नहीं हुई है। 2018 में हुए इस कांड में ऑस्ट्रेलिया के तीन क्रिकेटर फंसे थे।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और हेड कोच रहे जस्टिन लैंगर ने 2018 में साउथ अफ्रीका में हुई बॉल टैंपरिंग पर बयान दिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने केपटाउन टेस्ट मैच में बॉल टैंपरिंग की थी। उस सीरीज के बाद टीम के हेड कोच जस्टिन लैंगर बने थे। उस विवादास्पद सीरीज के बाद डैरेन लेहमैन ने कोच पद से इस्तीफा दे दिया था। बॉल टैंपरिंग के मुद्दे पर जस्टिन लैंगर ने ने जबरदस्त कमेंट किया है और कहा है कि उस टेस्ट के बाद कहीं भी गेंद रिवर्स स्विंग नहीं हुई है। एक तरह से उनका निशाना उन सभी गेंदबाजों पर भी दिखा, जिनकी गेंद टेस्ट मैच में पुरानी होने के बाद रिवर्स स्विंग करती थी।
इन द मिडिल विद वाटो पॉडकास्ट में लैंगर ने 2018 के ‘सैंडपेपर गेट’ स्कैंडल को लेकर बात की, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम की जमकर आलोचना हुई थी। लंबे समय तक खेलने पर बैन और सबके सामने बदनामी के बाद लैंगर ने दावा किया कि स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट की ऑस्ट्रेलियाई तिकड़ी ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर किए गए कामों की कीमत चुकाई, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा कि केपटाउन में 2018 के उस दुर्भाग्यपूर्ण टेस्ट के बाद से दुनिया में कहीं भी गेंद मुश्किल से ही रिवर्स स्विंग हुई है, हुई भी है तो इतनी नहीं।
लैंगर ने कहा, "स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने न केवल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के लिए दोष लिया, बल्कि उन्होंने दुनिया भर के क्रिकेटरों के लिए भी दोष लिया। मेरा मतलब है कि उस दिन के बाद से दुनिया में कहीं भी गेंद रिवर्स स्विंग नहीं हुई है।" लैंगर ने आगे कहा, “ऑस्ट्रेलियाई टीम की मेरी कोचिंग के लगभग एक साल बाद, जब मैंने साउथ अफ्रीका के लोगों की बनाई एक बहुत डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी, तो मुझे इसे देखते हुए पूरे समय उल्टी जैसा महसूस हो रहा था।”
उन्होंने आगे बताया, “जब स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर वर्ल्ड कप के लिए वापस आए तो मैं इंग्लैंड गया था और उनके साथ जैसा बर्ताव हुआ वह बहुत बुरा था। सचमुच मैंने आज तक बड़े खिलाड़ियों का जितना बुरा बर्ताव देखा है, उससे मुझे घिन आ गई। जब सब ऑस्ट्रेलिया पर सब कुछ बरसा रहे थे, एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने तीन शब्द कहे: ‘ग्लासहाउस वाले’। तब से बॉल रिवर्स स्विंग नहीं हुई है।” लैंगर ने किसी पर उंगली नहीं उठाई या नाम नहीं लिए, लेकिन उनकी बात काफी साफ थी।
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