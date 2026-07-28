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5 ओवर, 5 विकेट और रन 0...जस्टिन ग्रीव्स ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150 साल में पहली बार हुआ ऐसा

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जस्टिन ग्रीव्स ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में बना दिया है, जो इससे पहले 150 साल के करीब के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नहीं बना था। यहां तक कि स्टुअर्ट ब्रॉड को भी पछाड़ दिया है।

Justin Greaves
जस्टिन ग्रीव्स

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जस्टिन ग्रीव्स ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में बनाया है, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। 150 साल से करीब के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, जैसा जस्टिन ग्रीव्स ने कर दिखाया है। अभी तक लगातार चार ओवर मेडेन टेस्ट मैच में और उन सभी ओवरों में विकेट चटकाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम दर्ज था, लेकिन कैरेबियाई टीम यह गेंदबाज ब्रॉड से भी आगे निकल चुका है, क्योंकि जस्टिन ग्रीव्स ने लगातार 5 ओवर फेंके। हर ओवर में विकेट लिया और एक भी रन नहीं दिया।

दरअसल, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच त्रिनिदाद में दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले के तीसरे दिन विकेटों का पतझड़ देखने को मिला। इसी बीच पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जस्टिन ग्रीव्स ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जस्टिन ग्रीव्स ने लगातार पांच ओवर फेंके, जिनमें से हर एक ओवर में एक-एक बल्लेबाज को आउट किया और पांचों ओवर उनके मेडेन रहे, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बन गया।

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जस्टिन ग्रीव्स ने लगातार पांच ओवर विकेट-मेडेन फेंके

जस्टिन ग्रीव्स वेस्टइंडीज के लिए पाकिस्तान के खिलाफ पारी का 64वां ओवर लेकर आए, जिसकी आखिरी गेंद पर शान मसूद को चलता किया, जिन्होंने शतक जड़ा था। इसके एक ओवर बाद यानी 66वें ओवर की दूसरी गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स ने आमिर जमाल को चलता किया। इसके बाद एक ओवर बाद यानी 68वें ओवर में फिर से उन्होंने विकेट निकाला। इस बार तीसरी गेंद पर उन्होंने अली उस्मान को चलता किया। 70वें ओवर में मोहम्मद रिजवान का विकेट उन्हें चौथी गेंद पर मिला। इसके बाद टी ब्रेक हुआ तो वे फिर से गेंदबाजी के लिए आए और 72वें ओवर में मोहम्मद अब्बास को चलता किया और विश्व रिकॉर्ड कायम किया।

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ग्रीव्स की इस उपलब्धि ने इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के जनवरी 2016 में जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार चार विकेट-मेडन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। वेस्टइंडीज की टीम जस्टिन ग्रीव्स की खतरनाक गेंदबाजी का फायदा पूरी तरह नहीं उठा पाई, क्योंकि दूसरी पारी में कैरेबियाई टीम लड़खड़ा हो गई और तीसरे दिन के खेल के बाद मैच उनके हाथ से लगभग निकल गया है। इसके पीछे का कारण ये है कि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की और 7 विकेट मेजबानों के गिरा दिए हैं। बढ़त भी अभी सिर्फ 155 रनों की है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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