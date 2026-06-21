रोहित भैया की सलाह से शतक बना, यशस्वी जायसवाल ने मैच के बाद ‘हिटमैन’ को दिया क्रेडिट
यशस्वी जायसवाल की शतकीय पारी में रोहित शर्मा का बहुत बड़ा हाथ रहा है और उनकी सलाह ने ही शतक बनाने में मदद की है। इसका खुलासा खुद जायसवाल ने किया है। रोहित के और अपनी पारी के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है जानिए।
सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शनिवार को चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे मैच में शानदार नाबाद शतक जड़कर भारत को नौ विकेट से जीत दिलाने के बाद कहा कि एकदिवसीय प्रारूप में कम मौके मिलने के बावजूद उनका ध्यान अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने पर था। चोटिल विराट कोहली की जगह तीन मैच की एकदिवसीय के लिए 24 साल के जायसवाल को टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने तीसरे और अंतिम मैच में 86 गेंद पर नाबाद 110 रन बनाए। भारत ने 219 रन का लक्ष्य सिर्फ 28.4 ओवर में हासिल कर लिया।
मैं बस अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देता हूं
मैच के बाद जायसवाल ने कहा, ''मैंने इसका पूरा लुत्फ उठाया। शुरुआत में मुझे पावरप्ले में कुछ रन मिले इसलिए मैं बस आगे बढ़ते रहना चाहता था और अंत तक खेलना चाहता था।'' उन्होंने आगे कहा, ''मैं बस अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देता हूं जो मेरे नियंत्रण में है और जितना हो सके कड़ी मेहनत करने की कोशिश करता हूं। सहयोगी स्टाफ का हमेशा सहयोग मिलता है और वे मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं। बातचीत बहुत अच्छी होती है इसलिए मुझे पता होता है कि क्या हो रहा है।'' जायसवाल ने कहा, ''मैं भाग्यशाली रहा हूं इसलिए अगर मुझे अच्छी शुरुआत मिलती है तो मैं उसे बड़ी पारी में बदलने की कोशिश करता हूं। मैंने खेलों में और विशेषकर क्रिकेट में देखा है कि जब आपका दिन हो तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूं।''
रोहित भैया की मदद से शतक
इस युवा बल्लेबाज ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की भूमिका को भी सराहा। जायसवाल ने कहा, ''बेशक, रोहित भैया हमेशा मदद करते हैं। मैं उनसे हमेशा सवाल पूछता रहता हूं और उन्हें खेल में आजमाने की कोशिश करता हूं।'' उन्होंने कहा, ''आज भी जब मैं खाली गेंद खेल रहा था तो मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि बस स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करो और इरादा सही रखो इसलिए मैंने अपना इरादा सही रखा और स्ट्राइक रोटेट करता रहा। इससे मुझे सच में मदद मिली।''
शानदार साझेदारी
बता दें कि आज के मैच में यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने शानदार शतकीय साझेदारी की। एक तरह जहां यशस्वी जायसवाल ने शतकीय पारी खेली, वहीं रोहित शर्मा ने 79 रन बनाए। वे शतक से चूक गए लेकिन उन्होंने अपनी पारी को काफी इंजॉय किया। यशस्वी जायसवाल के लिए यह उनके वनडे करियर का दूसरा शतक है। उन्होंने अब तक कुल 6 ही वनडे मैच खेले हैं जिसमें 2 शतक जड़ दिए हैं, जो उनकी उभरती हुई प्रतिभा की कहानी बयां करता है। आईपीएल में खराब प्रदर्शन के बाद वनडे में शतक लगाना जायसवाल के संजीवनी बूटी की तरह है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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