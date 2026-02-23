अपनी लाइन में रहें…डेविड मिलर ने टीम इंडिया का घमंड तोड़ने के बाद क्यों कहा ऐसा?
अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद से भारत को व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में ICC इवेंट्स के 18 मैचों में पहली हार मिली। डेविड मिलर ने कहा है कि खिलाड़ी अपनी लाइन में रहें तो मैच जीत जाएंगे।
साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने सुपर 8 के पहले मैच में 76 रनों से टीम इंडिया को हरा दिया। इतनी बड़ी हार तो छोड़िए, किसी ने भी हार की उम्मीद भारतीय टीम से नहीं की थी। डेविड मिलर ने इस मैच में कमाल की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। मैच बाद उन्होंने कहा कि भारतीय टीम अविश्वसनीय है, लेकिन इसे सरल रखकर, अपनी सीमाओं में रहकर और दबाव में अच्छा प्रदर्शन करके हराया जा सकता है। इस हार के साथ भारत के लगातार आईसीसी टूर्नामेंट में मैच जीतने का सिलसिला भी टूट गया।
मैच के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डेविड मिलर ने कहा, "उन्हें हराया जा सकता है, जैसा कि मैंने कहा, इंडिया एक जबरदस्त टीम है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के टूर्नामेंट में हमारे लिए, यह पक्का करना जरूरी है कि हम सिंपल चीजों पर वापस जाएं। हम एक प्लेयर के तौर पर अपनी लाइन में रहें और अपना काम करें और अपना काम पूरा करें। हम एक मैच्योर टीम हैं। बहुत सारे लोग एक साथ खेले हैं और साउथ अफ्रीका के लिए बहुत क्रिकेट खेला है, और यह प्रेशर में बहुत काम आता है। इसलिए मुझे लगता है कि यह बस अपनी लाइन में रहना है, यह पक्का करना है कि आप अपना काम पूरा करें और और पाने की चाहत रखें।"
मिलर ने अपनी टीम के गेंदबाजों की तारीफ भी की, जिन्होंने धीमी गेंदों का इस्तेमाल किया। केशव महाराज और कप्तान एडेन मारक्रम ने अच्छी स्पिन की। मिलर ने गेंदबाजी को लेकर कहा, "जैसा कि मैंने कहा, लड़कों ने सच में बहुत, बहुत अच्छा खेला। मुझे लगा कि उन्होंने काफी बदलाव किए। लुंगी एनगिडी आकर बहुत धीमी गेंदें फेंक रहे हैं। मैंने पाया कि भारतीय बैटिंग लाइनअप सच में खतरनाक है। केशव महाराज, वह एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ओवर फेंके हैं और दबाव वाली स्थितियों में रहे हैं और आकर छह लेफ्टी को बॉलिंग करना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। यह एक डराने वाला बैटिंग लाइनअप है, लेकिन धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से हम उनसे पार पा गए।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें