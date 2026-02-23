होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
अपनी लाइन में रहें…डेविड मिलर ने टीम इंडिया का घमंड तोड़ने के बाद क्यों कहा ऐसा?

Feb 23, 2026 11:33 am ISTVikash Gaur ANI, अहमदाबाद
अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद से भारत को व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में ICC इवेंट्स के 18 मैचों में पहली हार मिली। डेविड मिलर ने कहा है कि खिलाड़ी अपनी लाइन में रहें तो मैच जीत जाएंगे। 

साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने सुपर 8 के पहले मैच में 76 रनों से टीम इंडिया को हरा दिया। इतनी बड़ी हार तो छोड़िए, किसी ने भी हार की उम्मीद भारतीय टीम से नहीं की थी। डेविड मिलर ने इस मैच में कमाल की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। मैच बाद उन्होंने कहा कि भारतीय टीम अविश्वसनीय है, लेकिन इसे सरल रखकर, अपनी सीमाओं में रहकर और दबाव में अच्छा प्रदर्शन करके हराया जा सकता है। इस हार के साथ भारत के लगातार आईसीसी टूर्नामेंट में मैच जीतने का सिलसिला भी टूट गया।

मैच के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डेविड मिलर ने कहा, "उन्हें हराया जा सकता है, जैसा कि मैंने कहा, इंडिया एक जबरदस्त टीम है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के टूर्नामेंट में हमारे लिए, यह पक्का करना जरूरी है कि हम सिंपल चीजों पर वापस जाएं। हम एक प्लेयर के तौर पर अपनी लाइन में रहें और अपना काम करें और अपना काम पूरा करें। हम एक मैच्योर टीम हैं। बहुत सारे लोग एक साथ खेले हैं और साउथ अफ्रीका के लिए बहुत क्रिकेट खेला है, और यह प्रेशर में बहुत काम आता है। इसलिए मुझे लगता है कि यह बस अपनी लाइन में रहना है, यह पक्का करना है कि आप अपना काम पूरा करें और और पाने की चाहत रखें।"

मिलर ने अपनी टीम के गेंदबाजों की तारीफ भी की, जिन्होंने धीमी गेंदों का इस्तेमाल किया। केशव महाराज और कप्तान एडेन मारक्रम ने अच्छी स्पिन की। मिलर ने गेंदबाजी को लेकर कहा, "जैसा कि मैंने कहा, लड़कों ने सच में बहुत, बहुत अच्छा खेला। मुझे लगा कि उन्होंने काफी बदलाव किए। लुंगी एनगिडी आकर बहुत धीमी गेंदें फेंक रहे हैं। मैंने पाया कि भारतीय बैटिंग लाइनअप सच में खतरनाक है। केशव महाराज, वह एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ओवर फेंके हैं और दबाव वाली स्थितियों में रहे हैं और आकर छह लेफ्टी को बॉलिंग करना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। यह एक डराने वाला बैटिंग लाइनअप है, लेकिन धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से हम उनसे पार पा गए।"

