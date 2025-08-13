Just remember the sacrifice of our jawans Harbhajan Singh demands boycott of cricket match with Pakistan in asia cup जरा याद करो कुर्बानी...हरभजन सिंह ने की पाकिस्तान संग क्रिकेट मैच के बहिष्कार की मांग, Cricket Hindi News - Hindustan
जरा याद करो कुर्बानी...हरभजन सिंह ने की पाकिस्तान संग क्रिकेट मैच के बहिष्कार की मांग

जरा याद करो कुर्बानी...हरभजन सिंह ने की पाकिस्तान संग क्रिकेट मैच के बहिष्कार की मांग

हरभजन सिंह ने देश के लिए जांबाज जवानों के बलिदान का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच के बहिष्कार की आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि देश सबसे पहले है और उसके सामने क्रिकेट तो बहुत मामूली चीज है। उन्होंने कहा कि हमारे जवान घर नहीं आते और हम क्रिकेट खेलने चले जाते हैं।

Wed, 13 Aug 2025 09:50 AM
अगले महीने 9 सितंबर से एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। भारत का पहला मुकाबला 10 तारीख को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से हैं। 14 सितंबर को दूसरा मुकाबला चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से है। पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद दोनों देशों के बीच जारी तनाव के मद्देनजर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच का विरोध तेज हो रहा है। असदुद्दीन औवैसी तो संसद तक में यह मांग उठा चुके हैं। एक दिन पहले ही शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे भी बीसीसीआई और सरकार को आड़े हाथ लिया था। अब दिग्गज ऑफ स्पिनर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने भी ऐसी ही मांग की है।

एक अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में हरभजन सिंह ने दो टूक कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम से भज्जी ने कहा, 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। हम उनको इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों देते हैं? हमारे जवान घर नहीं आते और हम क्रिकेट खेलने चले जाते हैं।'

हरभजन सिंह हाल में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स में इंडिया लिजेंड्स की टीम में शामिल थे। टीम ने पाकिस्तान लिजेंड्स के साथ न सिर्फ लीग स्टेज के मैच बल्कि सेमीफाइनल तक का बहिष्कार किया था। इंडिया लिजेंड्स में हरभजन सिंह के अलावा युवराज सिंह, शिखर धवन, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना जैसे पूर्व दिग्गज क्रिकेटर शामिल थे। दिग्गजों ने दो टूक कहा था कि उनके लिए देश सबसे पहले है और उसके लिए सेमीफाइनल क्या, फाइनल भी होता तो पाकिस्तान संग नहीं खेलते। हालांकि, डब्लूसीएल एक प्राइवेट लीग है।

इंटरव्यू के दौरान जब हरभजन सिंह से यह पूछा गया कि क्या एशिया कप में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करना चाहिए तो उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले जांबाजों का जिक्र किया। उनका जवाब था, ‘मेरे लिए हमारे देश का वो जवान जो सरहद पर खड़ा हुआ है, उनकी फैमिली जो कई बार उनको देख नहीं पाती है, उनका सर्वोच्च बलिदान हो जाता है, वो घर वापस नहीं लौट पाते हैं- उनका इतना बड़ा बलिदान होता है हम सबके लिए। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है कि हम एक क्रिकेट मैच न छोड़ सकें।’

भज्जी ने कहा कि हमारी सरकार का भी तो यही रुख है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। देश सबसे पहले आता है। क्रिकेट मैच न खेलना बहुत मामूली चीज है देश के सामने। उन्होंने उम्मीद जताई कि सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगी।

अभी तक ऐसा कुछ संकेत तो नहीं दिख रहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगी। दोनों पड़ोसियों के बीच लंबे समय से खेल संबंध नहीं है। क्रिकेट की बात करें तो दोनों द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेलते लेकिन बहुपक्षीय टूर्नामेंट में खेलते आए हैं। दोनों एक दूसरे के यहां खेलने से परहेज करते हैं, खासकर भारत आईसीसी टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान में मैच नहीं खेलता। इसलिए दोनों के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर होते हैं।