बस एक नाम बता दो; पूर्व क्रिकेटर ने गौतम गंभीर के 'ऑलराउंडर प्रेम' की उड़ाई धज्जी

संक्षेप: पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के ऑलराउंडर प्रेम की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि असली ऑलराउंडर वो होता है जो बल्ले और गेंद से मैच को जीतने की क्षमता रखता है। तिवारी ने कहा कि टीम से कोई एक नाम बता दीजिए जिसे ऑलराउंडर कहा जा सकता हो।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का सूपड़ा साफ होने के बाद से ही कोच गौतम गंभीर आलोचकों के निशाने पर हैं। उनके कार्यकाल में भारत अपने घर में खेले गए पिछले 7 टेस्ट में 5 में हार चुका है। गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत की हार के बाद तो स्टेडियम में मौजूदा दर्शकों के एक समूह ने 'गौतम गंभीर हाय, हाय' और 'गंभीर गो बैक' के नारे भी लगाए। सीरीज के दौरान सोशल मीडिया पर 'गंभीर को बर्खास्त करो' ट्रेंड करता दिखा।

फैंस गौतम गंभीर को भारतीय टेस्ट क्रिकेट के पतन का गुनहगार बता रहे हैं। बैटिंग ऑर्डर में मनमाने बदलाव, टीम चयन में खामियों और स्पेशलिस्ट के बजाय कथित ऑलराउंडरों पर हद से ज्यादा जोर देने जैसी उनकी रणनीतियों को जिम्मेदार बता रहे। इस बीच एक पूर्व क्रिकेटर ने तो ऑलराउंडरों को लेकर गंभीर की 'सनक' की धज्जी उड़ाई है। उन्होंने चुनौती दी है कि टीम में कोई एक खिलाड़ी का नाम बता दीजिए जिसे असल मायनों में ऑलराउंडर कहा जा सके।

हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने कहा, 'असली ऑलराउंडर कपिल देव, जैक्स कालिस और इयान बॉथम थे। ये वो क्रिकेटर थे जो असली ऑलराउंडर थे जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच जीत सकते थे। हमारी टीम के किसी एक खिलाड़ी का नाम लीजिए जिसे ऑलराउंडर कहा जा सकता हो और जिसमें अकेले दम पर अपनी बैटिंग या बोलिंग से मैच को जिताने की क्षमता हो। कोई नहीं है।'

तिवारी ने आगे कहा, ‘हमें टेस्ट क्रिकेट में स्पेशलिस्ट्स की जरूरत है। डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, और वे जानते हैं कि हालात के हिसाब से खुद को कैसे ढालें और क्रीज पर जमें। अगर वैसे खिलाड़ियों को आप नहीं लेंगे, वाइट-बॉल खिलाड़ियों को रखेंगे तब नतीजा तो हमेशा नकारात्मक ही रहेगा।’

मनोज तिवारी ने कहा कि यही समय है कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए बीसीसीआई को रेड-बॉल के लिए अलग कोच पर विचार करना चाहिए।