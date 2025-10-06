IND W vs PAK W: एक और संडे... इरफान पठान ने बिना नाम लिए पाकिस्तान के लिए मजे

लगातार चौथा रविवार जब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों की भिड़ंत हुई। कैलेंडर की तारीखें बदलती रहीं लेकिन नहीं बदले तो मैच के नतीजे। तारीख अलग, संडे अलग लेकिन नतीजा एक यानी भारत की जीत। बीते रविवार को महिला वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दी।

लगातार चौथा रविवार जब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें भिड़ीं। कैलेंडर की तारीखें बदलती रहीं लेकिन नहीं बदले तो नतीजे। तारीख अलग, संडे अलग लेकिन नतीजा एक- भारत की जीत। बीते रविवार को भी भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आमने-सामने थी। इस बार पुरुषों की नहीं, महिलाओं की टीमें। महिला वनडे वर्ल्ड कप का मुकाबला और भारतीय महिलाओं ने एकतरफा अंदाज में पाकिस्तानी टीम को शिकस्त दी। मैच के बाद पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को ट्रोल किया।

पठान ने एक्स पर पोस्ट किया, 'यूं ही एक और संडे। खाना। सोना। जीतना। दोहराना। टीम इंडिया।'

उन्होंने अपने पोस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन पिछले 4 रविवार से भारत के हाथों उसके लगातार पिटने की तरफ इशारा किया।

इससे पहले लगातार 3 रविवार को एशिया कप में भारत की पुरुष टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। सबसे पहले 14 सितंबर को ग्रुप चरण के मैच में। उसके बाद 21 सितंबर को सुपर 4 मुकाबले में और फिर 28 सितंबर को एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराया।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान पर जीत की वही कहानी वनडे वर्ल्ड कप में दोहराया। रविवार को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दोनों देशों की महिला क्रिकेट टीम आमने-सामने थीं।

एशिया कप की तरह ही महिला विश्व कप में भी दोनों टीमों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाए। टॉस के दौरान भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने हाथ नहीं मिलाए। मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों की खिलाड़ी ग्राउंड से सीधे अपने-अपने ड्रेसिंग रूम चली गईं। हाथ नहीं मिलाए गए।

मैच में ड्रामा का भी भरपूर तड़का लगा। शुरुआत टॉस से ही हो गई। हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला। सना ने 'टेल' कहा लेकिन गलती से उसे 'हेड' सुन लिया गया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टॉस जीत गया। पाकिस्तान की बैटिंग के समय ओपनर मुनीबा अली के अजीब तरह के रन आउट होने पर भी विवाद हुआ। नियम के तहत वह आउट थीं तो आउट करार दिया गया लेकिन पाकिस्तानी टीम ने इस फैसले का विरोध जताया। ये सब तो ड्रामा वाले एलिमेंट थे।

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। प्रतीका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 48 रन की शानदार साझेदारी की। मंधाना 23 रन बनाकर आउट हुईं। उनके जाने के कुछ देर बाद रावल भी आउट हो गईं। उन्होंने 31 रन बनाए। भारत की तरफ से हरलीन देओल ने सबसे ज्यादा 46 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 19 और जेमिमा रोड्रिग्स ने 32 रन बनाए।

दीप्ति शर्मा ने 25 और स्नेह राणा ने 20 रन की पारी खेली। आखिर के ओवर में रिचा घोष की तेज तर्रार पारी की बदौलत भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 247 रन का स्कोर खड़ा किया। घोष ने सिर्फ 20 गेंद में 35 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए।

जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 43 ओवर में 159 रन पर सिमट गई। इस तरह भारत ने 88 रनों से ये मुकाबला जीत लिया। भारतीय महिला टीम की पाकिस्तान पर ये वनडे में 12 मैच में 12वीं जीत थी।