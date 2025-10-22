Cricket Logo
भारत के खिलाफ पहले वनडे में चमके जोश फिलिप दूसरे मैच में रहेंगे बाहर, जानें वजह

Wed, 22 Oct 2025 11:52 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
भारत के खिलाफ पर्थ में अपने घरेलू मैदान पर पदार्पण मैच में ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज जोश फिलिप ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। अब एडिलेड में गुरुवार को होने वाले दूसरे वनडे में उन्हें बाहर बैठना पड़ सकता है। वजह है नियमित विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी की वापसी।

जोश इंगलिस और कैरी दोनों श्रृंखला के पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे। फिलिप ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने दो शानदार कैच लिए और 29 गेंदों पर 37 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। फिलिप ने कप्तान मिशेल मार्श के साथ 55 रन की साझेदारी की, जिससे ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से जीत मिली।

इस 28 वर्षीय खिलाड़ी ने दूसरे वनडे से पहले क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू से कहा, ‘‘अगर मुझे मौका मिलेगा तो वह मध्यक्रम में (ऑस्ट्रेलिया के लिए) होगा। मैं परिस्थितियों से बहुत जल्दी सामंजस्य बिठा देता हूं और इस पर मुझे गर्व है।’’

इंगलिस के पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव से उबरने और कैरी के वापस लौटने के बाद फिलिप जानते हैं कि उन्हें बाहर बैठना पड़ सकता है लेकिन उन्होंने मौका मिलने की उम्मीद बनाए रखी है।

उन्होंने कहा, ‘‘केज़ (कैरी) और इंगो (इंगलिस) असाधारण खिलाड़ी हैं। टीम में कई जाने-पहचाने चेहरे हैं और कप्तान के रूप में बाइसन (मार्श) ने मुझे काफी सहज और आश्वस्त महसूस कराया। मुझे मौका मिलने की उम्मीद है और मैं खेलने के लिए तैयार हूं।’’

