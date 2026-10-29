जोश इंग्लिस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए रचा इतिहास, तीनों फॉर्मेंट में कम से कम 2 शतक लगाने वाले पहले बैटर बने
जोश इंग्लिस तीनों फॉर्मेट में दो या उससे अधिक शतक जड़ने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं। अब उनके नाम टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में दो-दो शतक हैं।
ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने न्यूलैंड्स में खेले जा रहे मैच के दौरान शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच के तीसरे दिन अपनी पहली पारी में 429 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई और उसने पहली पारी के आधार पर 100 रन की बढ़त हासिल की। अफ्रीका की टीम ने पहली पारी में 329 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने 135 गेंदों में 102 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और दो छक्के लगाए।
जोश इंग्लैंड तीनों फॉर्मेट में दो शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई
जोश इंग्लिस ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में कम से कम दो शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वह लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे हैं और शतकीय पारी खेलकर उन्होंने टीम को बढ़त दिलाने में मदद की। विकेटकीपर बल्लेबाज ने साइमन हार्मर के ओवर में अपना शतक पूरा किया। इसके अवाला एलेक्स कैरी ने 80 रन की पारी खेली। मैट रेनशॉ ने 74 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से हार्मर ने चार और यानसेन ने तीन विकेट लिए। जोश इंग्लिस तीनों फॉर्मेट में दो या उससे अधिक शतक जड़ने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं।
इंग्लिस की यह उपलब्धि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में एक अलग पहचान दिलाती है। अब उनके नाम टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में दो-दो शतक हैं, जिससे वे तीनों फॉर्मेट में यह मुकाम हासिल करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक 2025 में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। उन्होंने वनडे में दो और टी20 इंटरनेशनल में दो शतक लगाए हैं।
डेविड वॉर्नर भी रह गए पीछे
ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए टी20 इंटरनेशनल में कई शतक लगाने वाले सिर्फ तीन बल्लेबाज हैं। ग्लेन मैक्सवेल, जोस इंग्लिस, डेविड वॉर्नर और एरोन फिंच इस लिस्ट में मौजूद हैं। हालांकि ना तो मैक्सवेल और ना ही फिंच तीनों फॉर्मेट में दो या उससे अधिक शतक लगा सके हैं। मैक्सवेल ने पांच टी20 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं और पांच वनडे भी। लेकिन टेस्ट में सिर्फ एक शतक लगा सके हैं। फिंच के नाम 17 वनडे इंटरनेशनल शतक हैं और दो टी20 इंटरनेशनल शतक। लेकिन वह टेस्ट शतक नहीं सके हैं। डेविड वॉर्नर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में 26 और वनडे में 22 शतक जड़े हैं, जबकि टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ एक शतक लगाया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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