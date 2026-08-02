13 महीने बाद टेस्ट में वापसी के लिए तैयार हैं जोश हेजलवुड, भारत और दक्षिण अफ्रीका को हराना मुख्य लक्ष्य
लगभग 13 महीने बाद जोश हेजलवुड टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं और एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत उपलब्धि के करीब हैं। उन्हें 300 टेस्ट विकेट पूरे करने के लिए केवल पांच और विकेटों की जरूरत है। हेजलवुड का मुख्य लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका और भारत के खिलाफ जीत दर्ज करना है।
लगभग 13 महीने बाद जोश हेजलवुड टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं और एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत उपलब्धि के करीब हैं। उन्हें 300 टेस्ट विकेट पूरे करने के लिए केवल पांच और विकेटों की आवश्यकता है। केवल पांच ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों ने यह उपलब्धि हासिल की है, लेकिन हेजलवुड का कहना है कि उनका पूरा ध्यान ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के साथ और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने पर केंद्रित है।
दक्षिण अफ्रीका को हराना मेन लक्ष्य, भारत पर भी नजर
हेज़लवुड ने cricket.com.au से बातचीत के दौरान कहा- "यह समूह काफी लंबे समय से एक साथ है। वैसे भी इसका अधिकांश हिस्सा और बड़ी श्रृंखलाएं जाहिर तौर पर इंग्लैंड और भारत के खिलाफ हैं। उन्होंने आगे कहा- "मैंने दक्षिण अफ्रीका में भी जीत हासिल नहीं की है, इसलिए अभी तीन और मुकाबले आने वाले हैं। न केवल मेरे लिए, बल्कि इस पूरे खिलाड़ियों के ग्रुप के लिए भी वहां कुछ लक्ष्य पूरे करने हैं।" हेजलवुड आखिरी बार जुलाई 2025 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में खेले थे, जिसके बाद हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण वे एशेज से बाहर हो गए थे। बाद में एच्लीस टेंडन की समस्या के कारण उनकी वापसी में और देरी हुई, जिससे वे टेस्ट फॉर्मेट से लंबे समय तक बाहर रहे।
कड़ी मेहनत के बाद वापसी के लिए हैं तैयार
ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने हाल के हफ्तों में कड़ी मेहनत की है और टेस्ट क्रिकेट में डिजाइन किए गए कई कठिन गेंदबाजी सिमुलेशन को पूरा किया है। वह अपनी बहुप्रतीक्षित वापसी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "शायद यह पहली बार है जब टेस्ट मैच से पहले हमारे पास क्रिकेट के लिहाज से कोई मैच नहीं खेला गया है। अन्य टेस्ट सीरीज और टेस्ट मैचों से पहले, आप टी20 खेल रहे होते हैं, वनडे खेल रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं, इसलिए गेंदबाजी सत्रों के लिए समय निकालना मुश्किल होता है। इसे विशेष रूप से टेस्ट मैच के लिए तैयार किया गया है, जो अच्छा साबित होना चाहिए।"
13 अगस्त से बांग्लादेश के खिलाफ करेंगे वापसी, बताए अपने लक्ष्य
ऑस्ट्रेलिया के मशहूर गेंदबाजी आक्रमण, जिसे अक्सर जोश हेज़लवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नाथन लियोन की 'बिग फोर' जोड़ी कहा जाता है, ने साथ मिलकर कई सफलताएं हासिल की हैं। हालांकि, यह चौकड़ी अभी भी दक्षिण अफ्रीका, भारत और इंग्लैंड में एक साथ पहली टेस्ट सीरीज जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिससे व्यस्त कार्यक्रम से पहले उन्हें अतिरिक्त प्रेरणा मिल रही है। हेजलवुड ने कहा "तैयारी के दौरान और यहां तक कि तैयारी से पहले के महीनों में भी, यह एक प्रेरक कारक रहा है, जो हमारे दिमाग में बना रहता है।" उन्होंने आगे कहा (ये) कुछ बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज हैं, और ये सभी विदेश में खेली जाएंगी, इसलिए मुकाबला कड़ा होगा और उम्मीद है कि हम अपना काम पूरा कर लेंगे।" जोश हेजलवुड 13 अगस्त से शुरू हो रही बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम का हिस्सा हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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