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RCB को IPL 2026 शुरू होने से पहले लगा बड़ा झटका, जोश हेजलवुड पहले दो मैचों से हो सकते हैं बाहर

Mar 18, 2026 06:02 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड आरसीबी के लिए आईपीएल 2026 के पहले दो मैच मिस कर सकते हैं। वे अभी तक फिट नहीं हुए हैं। यही कारण है कि सनराइजर्स हैदराबाद और सीएसके के खिलाफ मैच को वे मिस कर सकते हैं।

RCB को IPL 2026 शुरू होने से पहले लगा बड़ा झटका, जोश हेजलवुड पहले दो मैचों से हो सकते हैं बाहर

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। आईपीएल 2026 में जब आरसीबी की टीम उतरेगी तो एक चैंपियन के तौर पर उतरेगी, क्योंकि 2025 का खिताब इसी टीम ने जीता था। हालांकि, आईपीएल के नए सीजन से पहले आरसीबी को एक तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक दिग्गज तेज गेंदबाज पहले दो मैचों से बाहर हो सकता है। ये गेंदबाज कोई और नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई पेसर जोश हेजलवुड हैं, जो अभी तक चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं।

जोश हेजलवुड काफी समय से क्रिकेट की दुनिया से दूर हैं। एशेज सीरीज के दौरान उनको चोट लगी थी और अभी तक मैदान पर उन्होंने वापसी नहीं की है। उनके आईपीएल 2026 के पहले सप्ताह तक टीम में लौटने की संभावना नहीं है। क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो जोश हेजलवुड आईपीएल 2026 के पहले दो मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए मिस कर सकते हैं। आरसीबी को पहला मैच पहले ही दिन यानी 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलना है।

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वहीं, आरसीबी दूसरा मैच आईपीएल 2026 का 5 मार्च को बेंगलुरु में ही चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके से खेलने वाली है। दोनों ही मुकाबले आरसीबी के तगड़े है, क्योंकि एक मैच में उन्हें दमदार बल्लेबाजों की फौज मिलने वाली है, जबकि दूसरे मैच में आरसीबी के सामने एमएस धोनी के लड़ाकों से पार पानी होगी। बेंगलुरु में गेंदबाजी करना आसान नहीं है। हेजलवुड आरसीबी के तुरुप के इक्के हैं। अगर वे पहले दो मैच मिस करेंगे तो जाहिर है कि टीम के लिए ये बड़ा नुकसान होगा।

चोट पर चोट

जोश हेजलवुड को हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी और ठीक होने के दौरान उन्हें अकिलीज की शिकायत हो गई थी। इस वजह से वह एशेज सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गए थे। पिछले साल RCB के IPL खिताब जीतने के सूखे को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने 17.54 की औसत से 22 विकेट लिए थे, जो उनकी टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट 2025 के सीजन में थे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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