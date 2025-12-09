एशेज सीरीज से बाहर हुआ ये प्रमुख तेज गेंदबाज, ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगा तगड़ा झटका
तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड पूरी एशेज टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। इतना ही नहीं, वे इस समर सीजन में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे। चोट के कारण इस प्रीमियम पेसर को एशेज सीरीज से बाहर होना पड़ा है।
इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की ऐतिहासिक एशेज सीरीज के बीच में ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका लगा है। प्रमुख तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड पूरी एशेज टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। इतना ही नहीं, वे इस समर सीजन में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे। चोट के कारण इस पेसर को एशेज सीरीज से बाहर होना पड़ा है। वे पहले दो मैचों में भी नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब वे इस सीरीज का ही हिस्सा नहीं होंगे।
जोश हेजलवुड पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के घरेलू शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट में खेलते समय चोटिल हो गए थे और इंग्लैंड के खिलाफ एशेज के पहले दो मैच नहीं खेल पाए थे, जब ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली थी। हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे हेजलवुड को पिछले हफ्ते एक और झटका लगा, जब उन्हें अकिलीज में चोट लग गई। अब ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने मंगलवार को बताया कि यह पेसर पूरे टेस्ट सीजन से बाहर रहेगा।
एडिलेड ओवल में तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से खेला जाना है। इससे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बात की जानकारी दे दी है कि हेजलवुड इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि, अच्छी बात ये है कि रेगुलर कैप्टन और पेसर पैट कमिंस के इस मैच में लौटने की उम्मीद है। कमिंस भी काफी समय से चोट से जूझ रहे हैं और वे पहले दो मैचों में नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब तीसरे मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। उन्होंने पहले टेस्ट से पहले ही गेंदबाजी शुरू कर दी थी। उन्होंने एक बयान में भी कहा है कि वे एडिलेड टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
हेजलवुड फिट थे, लेकिन…
जोश हेजलवुड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई वनडे और टी20 सीरीज तक ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा थे। इसके बाद बोर्ड ने उनको एशेज सीरीज की तैयारी के लिए शेफील्ड शील्ड में खेलने के लिए कहा था। यहीं उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई, जिसके लिए वे कुछ सप्ताह टीम से दूर हो गए। अब रिहैब के दौरान उनको एक और चोट लगी है, जिसके कारण वे एक-दो महीने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे।