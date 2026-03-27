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IPL 2026 से पहले आरसीबी के लिए गुड न्यूज, चैंपियन गेंदबाज जोश हेजलवुड टीम के साथ जुड़े

Mar 27, 2026 05:46 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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RCB को अपना पहला IPL खिताब जिताने में हेजलवुड की अहम भूमिका थी; उन्होंने इस फ्रेंचाइजी के लिए 12 मैचों में 17.54 की औसत से 22 विकेट लिए थे। इस सीजन भी उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।

IPL 2026 से पहले आरसीबी के लिए गुड न्यूज, चैंपियन गेंदबाज जोश हेजलवुड टीम के साथ जुड़े

IPL 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए गुड न्यूज सामने आ रही है। उनके चैंपियन गेंदबाज जोश हेजलवुड, जिन्होंने पिछले सीजन टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, वह आईपीएल 2026 के लिए टीम के साथ जुड़ गए हैं। आरसीबी ने इसकी जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी। हालांकि वह टूर्नामेंट के शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे। हेजलवुड अभी भी चोट से उबर रहे हैं। बता दें, आरसीबी का पहला मैच 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद से है।

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आरसीबी ने जोश हेजलवुड की टीम के साथ जुड़ने की जानकारी 26 मार्च को रात साढ़े 10 बजे के करीब दी। उन्होंने X पर लिखा, ‘यह कोई ड्रिल नहीं है। यह कोई मजाक नहीं है (खैर, रील की शुरुआत तो मजाक ही थी)। यह सच में हो रहा है। जिसे पूरी RCB Nation देखना चाहती थी, वह आ गया है। HazleGOD हमारे शहर में हैं और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है!!!’

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हालांकि, डिफेंडिंग चैंपियन RCB टूर्नामेंट की शुरुआत में अपने स्टार तेज गेंदबाज़ हेजलवुड के बिना खेलेगी, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अभी भी हैमस्ट्रिंग और अकिलीज की चोटों से उबर रहा है। इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू एशेज सीरीज भी नहीं खेली थी। हेजलवुड भारत और श्रीलंका में हुए ICC T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए थे। RCB को अपना पहला IPL खिताब जिताने में हेजलवुड की अहम भूमिका थी; उन्होंने इस फ्रेंचाइजी के लिए 12 मैचों में 17.54 की औसत से 22 विकेट लिए थे।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फुल शेड्यूल

28 मार्च - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - बेंगलुरु - शाम 7:30 बजे IST

5 अप्रैल - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स - बेंगलुरु - शाम 7:30 बजे IST

10 अप्रैल - राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - गुवाहाटी - शाम 7:30 बजे IST

12 अप्रैल - मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - मुंबई - शाम 7:30 बजे IST

15 अप्रैल - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जाइंट्स - बेंगलुरु - शाम 7:30 बजे IST

18 अप्रैल - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स - बेंगलुरु - दोपहर 3:30 बजे IST

24 अप्रैल - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस - बेंगलुरु - शाम 7:30 बजे IST

27 अप्रैल - दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - दिल्ली - शाम 7:30 बजे IST

30 अप्रैल - गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - अहमदाबाद - शाम 7:30 बजे IST

7 मई - लखनऊ सुपर जाइंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - लखनऊ - शाम 7:30 बजे IST

10 मई - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस - रायपुर - शाम 7:30 बजे IST

13 मई - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स - रायपुर - शाम 7:30 बजे IST

17 मई - पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - धर्मशाला - दोपहर 3:30 बजे IST

22 मई - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - हैदराबाद - शाम 7:30 बजे IST

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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