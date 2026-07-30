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जोश हेजलवुड ने सेट कर लिया है अपना टारगेट, लंबे समय बाद वापसी के लिए तैयार

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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जोश हेजलवुड लंबे समय बाद वापसी के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया है कि भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में वह टेस्ट सीरीज जीतना चाहते हैं।

Josh Hazlewood
जोश हेजलवुड

तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने भारत, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने पर नजरें बनाए हुईं हैं। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम आगामी महीनों में काफी व्यस्त रहने वाली है। टीम को अक्टूबर 2026 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। भारत के खिलाफ 2027 की शुरुआत में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज और फिर जून में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज खेलेगी। तेज गेंदबाज हेजलवुड 2010 में ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने के बाद कई यादगार जीत का हिस्सा रहे हैं लेकिन उनका भारत, अफ्रीका और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने का इंतजार खत्म नहीं हुआ है।

मुश्किल होगी टेस्ट सीरीज

ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में लंबे समय बाद वापसी कर रहे जोश हेजलवुड ने कहा कि मुश्किल विदेशी परिस्थितियों में सफलता हासिल करने की संभावना उनके लिए प्रेरणा की एक बड़ी वजह बनी हुई है। न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक हेजलवुड ने गुरुवार को कहा, ''ये ग्रुप काफी लंबे समय से एक साथ है। ज्यादातर तो हैं ही। और जाहिर है कि बड़ी सीरीज इंग्लैंड और भारत के खिलाफ हैं। मैंने दक्षिण अफ्रीका में भी नहीं जीता है, इसलिए तीन (सीरीज) आने वाली हैं, जहां पर पूरे ग्रुप को कुछ बॉक्स टिक करने हैं।''

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उन्होंने आगे कहा, ''तैयारी के दौरान ये आपके दिमाग में बना रहता है, यहां तक कि उससे पहले के महीनों में भी एक प्रेरणादायक कारक रहा है। ये एक बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज है। और ये सभी घर से बाहर हैं, इसलिए प्रतियोगिता कठिन होगी। उम्मीद है कि हम काम पूरा कर लेंगे।''

वापसी पर बोलैंड होंगे बाहर

वनडे कप्तान पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, कैमरन ग्रीन, मार्नस लाबुशेन और ऐलेक्स कैरी के इन अधिकांश टेस्ट मैचों के साथ विश्वकप में भी खेलने की संभावना है। जॉश इंग्लिस और मैट रेनशॉ भी कई टेस्ट दौरों और द्विपक्षीय वनडे और टी- 20 सीरीज का हिस्सा हो सकते हैं। इनमें ग्रीन को छोड़कर सभी खिलाड़ी 30 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के होंगे। वहीं तेज गेंदबाजों को पिछले दो वर्षों में चोट की समस्याओं का सामना करना पड़ा है और यही वजह रही कि वे 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 टी-20 विश्वकप में नहीं खेल सके।

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जोश हेजलवुड करीब एक साल बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट खेलने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच अगस्त में टेस्ट सीरीज होनी है। उनके आने से स्कॉट बोलैंड की जगह खतरे में पड़ेगी।

उन्होंने आगे कहा, ''मुझे लगता है कि (बोलैंड और मैंने) साथ में सिर्फ एक ही मैच एजबेस्टन में (2023 की एशेज में) खेला है और मैं स्कॉटी (बोलैंड) के साथ और अधिक मैच खेलना पसंद करूंगा। जाहिर तौर पर हम थोड़े एक जैसे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी गेंदबाजी में अभी भी बहुत अंतर हैं।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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