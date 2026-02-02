Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Josh Hazlewood could miss the early phase of the T20 World Cup 2026 sean Abbott added as reserve
ऑस्ट्रेलिया को T20 World Cup 2026 से पहले लगा एक और झटका, मेन पेसर अभी तक नहीं हुआ फिट

ऑस्ट्रेलिया को T20 World Cup 2026 से पहले लगा एक और झटका, मेन पेसर अभी तक नहीं हुआ फिट

संक्षेप:

पैट कमिंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गए हैं, जबकि एक और तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड अभी फिट नहीं हैं। उनके पहले कुछ मैचों में खेलने की संभावना है। ऐसे में एक ट्रेवलिंग रिजर्व प्लेयर को भेजा जा रहा है। 

Feb 02, 2026 11:36 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया की टीम को तेज गेंदबाज पैट कमिंस के रूप में टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले एक बड़ा झटका लगा है। कुछ ही महीने पहले मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। अब खबर है कि इस तिकड़ी की तीसरे गेंदबाज जोश हेजलवुड भी पूरी तरह फिट नहीं हैं। वे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले कुछ मैच मिस कर सकते हैं। यही कारण है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सीन एबॉट को ट्रेवलिंग रिजर्व के तौर पर टीम में शामिल किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जल्द श्रीलंका जाएंगे, जहां उन्होंने लीग फेज के मैच खेलने हैं। उस टीम में जोश हेजलवुड नहीं होंगे। वह सिडनी में रहेंगे और एकलीज इंजरी का रिहैब जारी रखेंगे। हालांकि, अच्छी बात ये है कि ग्लेन मैक्सवेल, नैथन एलिस और टिम डेविड मंगलवार को कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया की टीम को जॉइन करने वाले हैं। गुरुवार को नीदरलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को वार्मअप मैच खेलना है, जबकि 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ मैच से टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत करनी है।

जोश हेजलवुड एशेज सीरीज के भी सभी मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि वे टी 20विश्व कप 2026 तक ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट की मानें तो ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने तय किया है कि वह फिलहाल सिडनी में ही रहेंगे, सिलेक्टर टोनी डोडेमेडे ने यह नहीं बताया कि वह श्रीलंका कब पहुंचेंगे।

डोडेमेडे ने कहा, "हमें लगा कि जोश के लिए श्रीलंका जाने से पहले घर पर जाने-पहचाने माहौल में अपना रिहैबिलिटेशन जारी रखना ज्यादा प्रैक्टिकल और फायदेमंद होगा। नाथन के भी खेलने के लिए वापस आने के बाद, हमने शॉन को फास्ट बॉलिंग कवर के तौर पर अपने साथ लाने का फैसला किया, ताकि अगर जल्दी कोई दिक्कत आए तो वह हमारे साथ आ सके।" पैट कमिंस की जगह बेन ड्वारशुइस को टीम में जगह मिल चुकी है, जबकि मैथ्यू शॉर्ट भी टीम से ड्रॉप किए गए हैं। उनकी जगह मैथ्यू रेनशॉ को शामिल किया है।

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा, सीन एबॉट (ट्रेवलिंग रिज़र्व)

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
T20 World Cup 2026 Australia Cricket Team Josh Hazelwood
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।