भारत के खिलाफ 300 रन बनाना चाहता था इंग्लैंड? जोस बटलर ने मैच के बाद किया खुलासा

भारत के खिलाफ 5वें टी20 में शतक जड़ने वाले जोस बटलर से जब पूछा गया कि क्या इस पिच पर 300 रन मुमकिन थे, तो उन्होंने हां में जवाब दिया। बटलर ने इस मैच में 131 रनों की धमाकेदार पारी खेली।

जोस बटलर की तूफानी शतकीय पारी के दम पर इंग्लैंड ने भारत को 5वें और आखिरी टी20 में 56 रनों से रौंदकर सीरीज को 4-0 से अपने नाम किया। इस सीरीज में टीम इंडिया क्लीन स्वीप हुई। पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा था। बटलर की 131 रनों की पारी के दम पर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में 257 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया 201 के स्कोर तक ही पहुंच पाई। बटलर से जब मैच के बाद पूछा गया कि क्या इस पिच पर 300 रन मुमकिन थे, तो उन्होंने हां में जवाब दिया। बटलर ने बताया कि वह थोड़े आउट ऑफ फॉर्म थे, मगर इस पारी के दम पर उन्होंने वापसी कर ली है।

जोस बटलर ने मैच के बाद कहा, “हां जाहिर है बहुत खुश हूं। कुछ समय से थोड़ा खराब फॉर्म में भी था, तो हां, अपनी बेस्ट फॉर्म में वापस आकर और जाहिर है एक शानदार सीरीज जीत में योगदान देकर बहुत खुश हूं।”

क्या आपको लगा कि यह खराब फॉर्म था या आपकी यह पारी ड्यू थी? मुझे हमेशा लगता है कि मेरी पारी ड्यू थी। सच में, वर्ल्ड कप में, और इस शर्ट में वापस आकर और योगदान देना चाहता हूं। IPL में मैंने अच्छा खेला, मुझे अपने खेल के बारे में अच्छा लगा, लेकिन इंग्लैंड की शर्ट में वापस आकर और सच में योगदान देना चाहता हूं, कुछ अलग लगा। तो आज का दिन मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा है, लेकिन टीम के लिए भी शानदार दिन है।

सोच में क्या बदलाव किया? हां, मैं कोशिश कर रहा था। हैरी बस एक जबरदस्त खिलाड़ी है। दूसरे छोर पर होना और उसे गेंदबाजों पर इतना दबाव डालते देखना बहुत अच्छा था। और बस अपना फॉर्म पाया, ज्यादा संघर्ष नहीं किया। और बीच में उसके साथ बहुत समय बिताना और वह पार्टनरशिप बनाना बहुत अच्छा था।

बैटिंग के दौरान अपने शेप को बनाए रखने पर बटलर हां, बिल्कुल। आपको खुद को वह समय देना होगा और अपने खेल में वह विश्वास और भरोसा देना होगा। और मुझे लगता है कि आज मैंने सच में इसी तरह की चीज़ों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, बस खुद पर भरोसा करना और उस पर भरोसा करना।

क्या आपको लगता था कि 280, 290 या 300 भी मुमकिन थे? हाँ, जितना हो सके। जाहिर है, यह एक शानदार बैटिंग सरफेस थी। आपको इस ग्राउंड पर बहुत सारे टू भी मिलते हैं, जिससे कुछ बड़े ओवर हो सकते हैं क्योंकि विकेट सही है और आउटफील्ड तेज है, इसलिए आपको बाउंड्री मिलती हैं। और हां, जितना हो सके। और हमें उनकी जरूरत भी थी। हमें जितने हो सकें उतने रन चाहिए थे। लेकिन सबसे बढ़कर, एक शानदार टीम परफॉर्मेंस। और इंडिया के खिलाफ 4-0 से जीतना एक शानदार अचीवमेंट है।