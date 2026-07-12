भारत के खिलाफ 300 रन बनाना चाहता था इंग्लैंड? जोस बटलर ने मैच के बाद किया खुलासा
भारत के खिलाफ 5वें टी20 में शतक जड़ने वाले जोस बटलर से जब पूछा गया कि क्या इस पिच पर 300 रन मुमकिन थे, तो उन्होंने हां में जवाब दिया। बटलर ने इस मैच में 131 रनों की धमाकेदार पारी खेली।
जोस बटलर की तूफानी शतकीय पारी के दम पर इंग्लैंड ने भारत को 5वें और आखिरी टी20 में 56 रनों से रौंदकर सीरीज को 4-0 से अपने नाम किया। इस सीरीज में टीम इंडिया क्लीन स्वीप हुई। पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा था। बटलर की 131 रनों की पारी के दम पर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में 257 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया 201 के स्कोर तक ही पहुंच पाई। बटलर से जब मैच के बाद पूछा गया कि क्या इस पिच पर 300 रन मुमकिन थे, तो उन्होंने हां में जवाब दिया। बटलर ने बताया कि वह थोड़े आउट ऑफ फॉर्म थे, मगर इस पारी के दम पर उन्होंने वापसी कर ली है।
जोस बटलर ने मैच के बाद कहा, “हां जाहिर है बहुत खुश हूं। कुछ समय से थोड़ा खराब फॉर्म में भी था, तो हां, अपनी बेस्ट फॉर्म में वापस आकर और जाहिर है एक शानदार सीरीज जीत में योगदान देकर बहुत खुश हूं।”
क्या आपको लगा कि यह खराब फॉर्म था या आपकी यह पारी ड्यू थी?
मुझे हमेशा लगता है कि मेरी पारी ड्यू थी। सच में, वर्ल्ड कप में, और इस शर्ट में वापस आकर और योगदान देना चाहता हूं। IPL में मैंने अच्छा खेला, मुझे अपने खेल के बारे में अच्छा लगा, लेकिन इंग्लैंड की शर्ट में वापस आकर और सच में योगदान देना चाहता हूं, कुछ अलग लगा। तो आज का दिन मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा है, लेकिन टीम के लिए भी शानदार दिन है।
सोच में क्या बदलाव किया?
हां, मैं कोशिश कर रहा था। हैरी बस एक जबरदस्त खिलाड़ी है। दूसरे छोर पर होना और उसे गेंदबाजों पर इतना दबाव डालते देखना बहुत अच्छा था। और बस अपना फॉर्म पाया, ज्यादा संघर्ष नहीं किया। और बीच में उसके साथ बहुत समय बिताना और वह पार्टनरशिप बनाना बहुत अच्छा था।
बैटिंग के दौरान अपने शेप को बनाए रखने पर बटलर
हां, बिल्कुल। आपको खुद को वह समय देना होगा और अपने खेल में वह विश्वास और भरोसा देना होगा। और मुझे लगता है कि आज मैंने सच में इसी तरह की चीज़ों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, बस खुद पर भरोसा करना और उस पर भरोसा करना।
क्या आपको लगता था कि 280, 290 या 300 भी मुमकिन थे?
हाँ, जितना हो सके। जाहिर है, यह एक शानदार बैटिंग सरफेस थी। आपको इस ग्राउंड पर बहुत सारे टू भी मिलते हैं, जिससे कुछ बड़े ओवर हो सकते हैं क्योंकि विकेट सही है और आउटफील्ड तेज है, इसलिए आपको बाउंड्री मिलती हैं। और हां, जितना हो सके। और हमें उनकी जरूरत भी थी। हमें जितने हो सकें उतने रन चाहिए थे। लेकिन सबसे बढ़कर, एक शानदार टीम परफॉर्मेंस। और इंडिया के खिलाफ 4-0 से जीतना एक शानदार अचीवमेंट है।
शानदार टीम परफॉर्मेंस और टॉप ऑर्डर द्वारा शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस?
हां, बिल्कुल। मुझे लगता है कि पूरी सीरीज में, अलग-अलग खिलाड़ियों ने जाहिर तौर पर कुछ बेहतरीन योगदान दिया है। मुझे लगता है कि बैट, बॉल, फील्ड में। यह सच में एक कम्प्लीट परफॉर्मेंस रहा है। और मुझे लगता है कि लड़कों के लिए शायद यही सबसे अच्छी बात है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें