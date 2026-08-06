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वैभव सूर्यवंशी बनेंगे टी20 के ‘किंग’, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने पर जोस बटलर की भविष्यवाणी

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद युवा सेनसेशन वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। बटलर का मानना है कि वैभव टी20 के किंग बन सकते हैं।

Jos Buttler Huge prediction about Vaibhav Sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी को लेकर जोस बटलर की भविष्यवाणी

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस लिस्ट में उन्होंने वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड को पछाड़ा है। हालांकि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद उन्होंने युवा भारतीय सेनसेशन वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बीते कुछ महीनों में खूब नाम कमाया है। आईपीएल, अंडर-19 वर्ल्ड कप और इंडिया ए के लिए खेलने के साथ-साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी डेब्यू किया और करियर की शुरुआत में ही कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। अब बटलर का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी टी20 क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।

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वैभव सूर्यवंशी को लेकर जोस बटलर की भविष्यवाणी

वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट में अभी 40 ही मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4 शतक और 8 अर्धशतकों के दम पर 1670 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर 144 रन का रहा है। वैभव का करियर अभी शुरू ही हुआ है, मगर बटलर का मानना है कि वह टी20 के किंग बन सकते हैं।

जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद कहा, हां, यह सोचना वाकई बहुत कूल है कि आपने सबसे ज़्यादा T20 रन बनाए हैं (T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने पर, पोलार्ड को पीछे छोड़ते हुए)। कोई एक दिन इसे पार कर जाएगा और उसका नाम शायद सूर्यवंशी होगा।

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फॉर्म में लौटने से जोस बटलर काफी खुश

बटलर पिछले कुछ समय से अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे। हालांकि द हंड्रेड लीग के दौरान वह वापस रंग में लौट आए हैं। अपने पिछले मुकाबले में उन्होंने 20 गेंदों पर 51 रनों की धमाकेदार पारी खेली।

उन्होंने कहा, “मज़ेदार बात है कि क्रिकेट कितनी जल्दी बदल सकता है। एक दिन आप डॉग होते हैं, एक दिन आप लैंप पोस्ट होते हैं। कुछ महीने पहले मैं फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और फिर, खासकर पिछले कुछ हफ्तों में, मुझे शायद लग रहा है कि मैं पहले से कहीं ज्यादा अच्छी बैटिंग कर रहा हूं। यह बहुत मजेदार रहा है। आपके पास हमेशा दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो आप हार मान लेते हैं या आपके पास आगे बढ़ते रहने और अपनी फॉर्म को फिर से पाने की एनर्जी होती है। तो मैं इन्हीं सब चीजों पर फोकस कर रहा हूं। मेरे पास वहां वापस जाने की एनर्जी और पक्का इरादा था, और मैंने वही किया है।”

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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Jos Buttler Vaibhav Suryavanshi
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