वैभव सूर्यवंशी बनेंगे टी20 के ‘किंग’, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने पर जोस बटलर की भविष्यवाणी

जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद युवा सेनसेशन वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। बटलर का मानना है कि वैभव टी20 के किंग बन सकते हैं।

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस लिस्ट में उन्होंने वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड को पछाड़ा है। हालांकि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद उन्होंने युवा भारतीय सेनसेशन वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बीते कुछ महीनों में खूब नाम कमाया है। आईपीएल, अंडर-19 वर्ल्ड कप और इंडिया ए के लिए खेलने के साथ-साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी डेब्यू किया और करियर की शुरुआत में ही कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। अब बटलर का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी टी20 क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी को लेकर जोस बटलर की भविष्यवाणी वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट में अभी 40 ही मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4 शतक और 8 अर्धशतकों के दम पर 1670 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर 144 रन का रहा है। वैभव का करियर अभी शुरू ही हुआ है, मगर बटलर का मानना है कि वह टी20 के किंग बन सकते हैं।

जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद कहा, हां, यह सोचना वाकई बहुत कूल है कि आपने सबसे ज़्यादा T20 रन बनाए हैं (T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने पर, पोलार्ड को पीछे छोड़ते हुए)। कोई एक दिन इसे पार कर जाएगा और उसका नाम शायद सूर्यवंशी होगा।

फॉर्म में लौटने से जोस बटलर काफी खुश बटलर पिछले कुछ समय से अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे। हालांकि द हंड्रेड लीग के दौरान वह वापस रंग में लौट आए हैं। अपने पिछले मुकाबले में उन्होंने 20 गेंदों पर 51 रनों की धमाकेदार पारी खेली।