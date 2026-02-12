होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
Jos Buttler Breaks World Record For Highest Cricket Catch of 122 meters earlier WR with Thimothy Shanon Jebaseelan
जोस बटलर ने तोड़ा सबसे ऊंचा कैच पकड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ड्रोन से गिराई थी बॉल

जोस बटलर ने तोड़ा सबसे ऊंचा कैच पकड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ड्रोन से गिराई थी बॉल

संक्षेप:

जोस बटलर ने सबसे ऊंचा कैच पकड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ड्रोन से बॉल गिराई गई थी, जो कि 122 मीटर जमीन से ऊपर थी। इससे पहले यह रिकॉर्ड टिमोथी शैनन जेबेसीलन के नाम था।

Feb 12, 2026 10:18 am IST
इंग्लैंड की टीम के विकेटकीपर जोस बटलर ने कैच पकड़ने के मामले में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे ऊंचा कैच क्रिकेट बॉल से पकड़ने वाले जोस बटलर दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं। जोस बटलर ने यह कीर्तिमान इंग्लैंड के ही पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन की देखरेख में बनाया है। जोस बटलर के लिए यह चैलेंज आसान नहीं था। करीब 60 मिनट तक दर्जनों बार उन्होंने इसके लिए तैयारी की थी और आखिर के कुछ अटेम्प्ट्स में पूरा करके नया इतिहास लिख दिया।

जोस बटलर ने 122 मीटर ऊपर से ड्रोन से गिराए गए कैच को पकड़ा, जो लगभग 400 फीट जमीन से ऊपर था। अभी तक किसी अन्य शख्स ने 120 मीटर से ऊपर का कैच नहीं पकड़ा है। केपटाउन में जोस बटलर ने ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के टिमोथी शैनन जेबेसीलन (Thimothy Shanon Jebaseelan) के नाम दर्ज था। उन्होंने सिडनी में 19 नवंबर 2021 को 119.86 मीटर यानी करीब 393 फीट 2.897 इंच की दूरी वाला कैच पकड़ा था।

इंग्लैंड की टीम के इस दिग्गज खिलाड़ी की बात करें तो उन्हें 60 मिनट इस रिकॉर्ड के लिए मिले थे। 50 मीटर के कैच से उन्होंने शुरुआत की थी। पहले कुछ प्रयासों में तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। द स्विच हिट यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए वीडियो में जोस बटलर केविन पीटरसन से ये कहते हुए भी नजर आए कि ये करना मुश्किल है, जबकि वर्ल्ड कप जीतना आसान है। बटलर ने ये भी कहा कि एमएस धोनी और एडम गिलक्रिस्ट ने भी कभी ऐसा नहीं किया होगा।

60 मिनट के टाइम फ्रेक के आखिरी कुछ मिनटों में 122 मीटर का कैच जोस बटलर ने पकड़ा था। बटलर के लिए पहले पिंक बॉल हवा में ड्रोन से गिराई जा रही थी, जिसे वह पकड़ नहीं पा रहे थे तो उन्होंने व्हाइट बॉल से कैच पकड़ने के लिए कहा, लेकिन व्हाइट बॉल तो और भी ज्यादा परेशानी पैदा कर रही थी तो उन्होंने फिर से रेड बॉल पर स्विच किया और आखिरी के कुछ मिनटों में 122 मीटर की दूरी वाला कैच पकड़ लिया और नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस दौरान कई बार उन्होंने 122 मीटर से कैच पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वे फेल रहे थे। शुरुआत में तो उन्होंने लग ही नहीं रहा था कि वे कैच पकड़ भी पाएंगे या नहीं।

