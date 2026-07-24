जोस बटलर ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड, बने टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज; नंबर-1 कौन?

जोस बटलर अब टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल को पछाड़ा है। अब उनके आगे सिर्फ कीरोन पोलार्ड ही हैं।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर ने उस समय बड़ा कारनामा किया, जब उन्होंने इंग्लैंड में जारी द हंड्रेड लीग में 16 रनों की पारी खेली। इस पारी के साथ वह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। बटलर ने यहां क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। गेल ने अपने टी20 करियर में खेले 463 मैचों में लगभग 145 के स्ट्राइक रेट के साथ 14562 रन बनाए थे, मगर अब जोस बटलर अब 14572 रनों के साथ उनके आगे निकल चुके हैं। बटलर के आगे अब सिर्फ वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड हैं, जो अभी भी टी20 क्रिकेट में एक्टिव हैं।

2022 में इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से रिटायरमेंट ले चुके कीरोन पोलार्ड टी20 क्रिकेट में अभी भी एक्टिव हैं। कई फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वह बैटिंग कोच की भूमिका अदा करते हैं, वहीं कई लीग्स में वह बतौर खिलाड़ी खेलते नजर आते हैं।

कीरोन पोलार्ड के नाम टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक 14803 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। यह रन उन्होंने 746 मैचों में 151 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं।

वहीं बटलर 517 मैचों में 14572 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं।

बटलर और पोलार्ड के बीच अब ज्यादा रनों का अंतर नहीं रह गया है। यह इंग्लिश बल्लेबाज जल्द ही पोलार्ड को पीछे कर सकता है क्योंकि बटलर इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी भी एक्टिव हैं। बटलर और पोलार्ड के बीच 231 रनों की ही अंतर रह गया है।

बता दें, द हंड्रेड 100 गेंदों का एक अलग फॉर्मेट है, मगर इसके आंकड़े टी20 क्रिकेट में जोड़े जाते हैं।

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

कीरोन पोलार्ड 14803 जोस बटलर 14572 क्रिस गेल 14562 ऐलेक्स हेल्स 14449 डेविड वॉर्नर 14284

टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में तो कोई भारतीय नहीं है, मगर 6ठे नंबर पर जरूर विराट कोहली का नाम है। किंग कोहली 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब वह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सिर्फ आईपीएल में ही खेलते हुए नजर आते हैं। विराट के नाम टी20 क्रिकेट में 14218 रन दर्ज है, वह अगले आईपीएल सीजन में जरूर टॉप-5 में अपनी जगह बना लेंगे।