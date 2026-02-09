जोस बटलर T20 वर्ल्ड कप में बने तीन नंबरी, विराट कोहली और रोहित शर्मा से कितने रन दूर?
जोस बटलर टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। बटलर से आगे दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं।
इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने पहले मैच में नेपाल के खिलाफ 4 रनों से करीबी जीत दर्ज की। ग्रुप सी का हिस्सा इंग्लैंड ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 184/7 का स्कोर खड़ा करने के बाद नेपाल को 180/6 पर रोका। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक (53) और जैकब बेथेल (55) ने फिफ्टी ठोकी जबकि जोस बटलर ने 17 गेंदों में पांच चौकों के जरिए 26 रन बनाए। अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज बटलर ने भले ही छोटी पारी खेली मगर महेला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे। वह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।
बटलर ने अब तक सबसे छोटे फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में 35 पारियों में 1039 रन बनाए हैं, जिसमें 41.56 का औसत है। उन्होंने इस दौरान एक शतक और पांच अर्धशतक जमाए। श्रीलंका के पूर्व कप्तान जयवर्धने ने 31 पारियों में 1016 रन बटोरे। उनका औसत 39.07 का रहा। टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के नाम दर्ज है। उन्होंने 33 पारियों में 58.72 के औसत से 1292 रन जुटाए। विराट के बल्ले से 15 अर्धशतकीय पारियां निकलीं। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने 44 पारियों में 1220 रन जुटाए, जिसमें 34.85 का औसत रहा।
विराट और रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। दोनों ने 2024 में भारत द्वारा सबसे छोटे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20I को अलविदा कहा। 35 वर्षीय बटलर को टी20 वर्ल्ड कप में रोहित को पछाड़ने के लिए 182 रनों की जरूरत है। वहीं, इंग्लैंड के विकेटकीपर को विराट से आगे निकलने के लिए 254 रनों की दरकार है। नेपाल के हाथों उलटफेर से बाल बाल बचने के बाद इंग्लैंड टीम को अपने अगले ग्रुप मैच में वेस्टइंडीज से भिड़ना है। इंग्लैंड और दो बार की टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन वेस्टइंडीज के बीच 11 फरवरी को मुंबई में मैच आयोजित होगा।
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन (पारी)
1292 - विराट कोहली (33) भारत
1220 - रोहित शर्मा (44) भारत
1039 - जोस बटलर (35) इंग्लैंड
1016 - महेला जयवर्धने (31) श्रीलंका
984 - डेविड वॉर्नर (41) ऑस्ट्रेलिया
