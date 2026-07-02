जोस बटलर का ‘शतक’, इंग्लैंड के लिए रचा इतिहास; ऐसा करने वाले बने दुनिया के दूसरे खिलाड़ी
इंग्लैंड के विकेट कीपर जोस बटलर ने भारत के खिलाफ पहले टी20 में इतिहास रचा। वह T20I क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए 100 डिसमिसल करने वाले पहले और दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। आईए जानते हैं नंबर-1 कौन है।
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार, 1 जुलाई की रात चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला गया। यह मैच बारिश की भेंट चढ़ा। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बोर्ड पर लगाए। भारत की बैटिंग के दौरान अधिकतर समय बारिश होती रही। जैसे ही टीम इंडिया अपनी पारी खत्म कर पवेलियन लौटी तो बारिश बढ़ गई। लगातार हो रही बारिश के चलते मैदान गिला हो गया और टाइम भी निकलता रहा। अंत में आकर अंपायरों ने मैच रद्द करने का फैसला किया। हालांकि इंग्लैंड के विकेट कीपर जोस बटलर ने ‘शतक’ पूरा कर अपनी टीम के लिए इतिहास रचा।
जोस बटलर ने बिना बैटिंग किए पूरा किया ‘शतक’
जोस बटलर ने भारत के खिलाफ पहले टी20 में शानदार विकेट कीपिंग की। पारी के 19वें ओवर में उन्होंने हर्षित राणा को स्टंप आउट कर T20I क्रिकेट में अपने 100 डिसमिसल पूरे किए। वह ऐसा करने वाले इंग्लैंड के पहले और दुनिया के मात्र दूसरे ही विकेट कीपर बने हैं। इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक पहले पायदान पर हैं। वह अभी तक T20I क्रिकेट में कुल 117 डिसमिसल कर चुके हैं।
इन डिसमिसल में कैच और स्टंप दोनों काउंट होते हैं। डीकॉक ने अपने करियर में अभी तक 98 कैच और 19 स्टंप किए हैं। जबकि जोस बटलर ने 79 कैच और 21 स्टंप किए हैं।
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने 91 डिसमिसल के साथ T20I क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था। वह लिस्ट में अभी भी तीसरे पायदान पर हैं। धोनी ने अपने करियर में 57 कैच और 34 स्टंप्स किए थे। माही ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 2019 में खेला था।
अगर भारतीयों की लिस्ट पर नजर डालें तो, ऋषभ पंत 49 और संजू सैमसन 39 डिसमिसल के साथ काफी पीछे हैं।
अभिषेक, अय्यर और दुबे ने किया कमाल
आयरलैंड के खिलाफ निराशाजनक हार के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ यह सीरीज खेलने पहुंची है। पिछले दौरे पर भारतीय बैटिंग यूनिट की पोल खुली थी। भारतीय कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ अपनी बैटिंग यूनिट में कोई बदलाव नहीं किए। अभिषेक शर्मा ने अपनी शानदार फॉर्म दिखाते हुए 20 गेंदों पर एक और तूफानी अर्धशतक ठोका। उन्होंने 24 गेंदों पर 6 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 59 रनों की पारी खेली।
वहीं श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए 47 गेंदों पर 68 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। अय्यर इंग्लैंड में फिफ्टी लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने।
वहीं अंत में दुबे ने 21 गेंदों पर 42 रन बनाकर फिनिशिंग टच दिया। भारत की बल्लेबाज पहले टी20 में शानदार रही। मगर अब तलवार संजू सैमसन पर लटक रही है। इस मैच में भी उनका बल्ला नहीं चला और वह 7 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हुए।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें