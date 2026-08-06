जोस बटलर बने नंबर-1, तोड़ा पोलार्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड; बने टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के दिग्गज कीरोन पोलार्ड को पछाड़ दिया है। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर विराट कोहली हैं।

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर ने जारी द हंड्रेड लीग में बुधवार, 5 अगस्त को मैनचेस्टर सुपर जायंट्स बनाम वेल्श फायर मैच के दौरान टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। वेल्श फायर के खिलाफ 156 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए बटलर ने मात्र 20 गेंदों पर 2 चौकों और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 51 रनों की नाबाद पारी खेल टीम की जीत में अहम भूमिका अदा की। इन 51 रनों के साथ वह टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के दिग्गज कीरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है।

जोस बटलर ने रचा इतिहास दुनियाभर की टी20 लीग्स में हिस्सा लेने वाले कीरोन पोलार्ड के नाम टी20 क्रिकेट में 746 मैचों की 663 पारियों में 14803 रन दर्ज है। मगर जोस बटलर मात्र 492 पारियों में उनसे आगे निकल गए हैं। इंग्लैंड के इस स्टार प्लेयर के नाम अब टी20 क्रिकेट में 14833 हो गए हैं।

टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-6 बल्लेबाजों के नाम 14 हजार से अधिक रन दर्ज है। जोस बटलर 15 हजार की दहलीज के बेहद करीब हैं। वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन सकते हैं।

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-6 खिलाड़ियों की लिस्ट में एकमात्र भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं। कोहली 14218 रनों के साथ लिस्ट में सबसे नीचे 6ठे पायदान पर हैं। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, ऐसे में अब वह टी20 क्रिकेट सिर्फ आईपीएल के दौरान ही खेलते हुए नजर आते हैं। वहीं इस लिस्ट में क्रिस गेल, एलेक्स हेल्स और डेविड वॉर्नर जैसे बल्लेबाज भी मौजूद हैं।

पोजिशन खिलाड़ी मैच रन बेस्ट स्कोर 100/50 1 जोस बटलर 522* 14,833* 131 9/106 2 कीरोन पोलार्ड 746 14803 104 2/70 3 क्रिस गेल 463 14562 175* 22/88 4 एलेक्स हेल्स 528 14449 119* 7/92 5 डेविड वॉर्नर 439 14284 135* 10/118 6 विराट कोहली 430 14218 122* 10/110

कैसा रहा मैनचेस्टर सुपर जायंट्स बनाम वेल्श फायर मैच? टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी वेल्श फायर की टीम ने सलामी बल्लेबाज मैथ्यू शॉट्स के तूफानी अर्धशतक के दम पर निर्धारित 100 गेंदों पर 155 रन बोर्ड पर लगाए। शॉट्स ने 47 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 71 रनों की सर्वाधिक पारी खेली। उनके अलावा फिलिप सॉल्ट ने 48 रन बनाए।

156 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की टीम को टिम साइफर्ट और पॉल वॉल्टर की सलामी जोड़ी ने तूफानी शुरुआत दी। दोनों ने 35 गेंदों पर 74 रन बोर्ड पर लगाकर इस रनचेज को आसान बना दिया। साइफर्ट 36 गेंदों पर 62 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। वहीं पॉल 18 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हो गए।