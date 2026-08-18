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पाकिस्तान सीरीज में कोहली की सलाह नहीं भूलेंगे जॉर्डन कॉक्स, बोले- अरबों लोग ये भी नहीं जानते

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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इंग्लैंड के क्रिकेटर जॉर्डन कॉक्स ने विराट कोहली से मिली बेशकीमती सलाह का खुलासा किया है। कॉक्स 10 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। उन्होंने एक टेस्ट, तीन वनडे और 6 टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड1062 का प्रतिनिधित्व किया है।

Virat Kohli and Jordan Cox
विराट कोहली और जॉर्डन कॉक्स (फाइल फोटो)

इंग्लैंड को 19 अगस्त से घर पर पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। 25 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स आगामी सीरीज में इंग्लैंड के स्क्वॉड का हिस्सा हैं। वह आईपीएल 2026 के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) में विराट कोहली के टीममेट थे। कॉक्स ने आईपीएल के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। उन्हें टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने से पहले दिग्गज बल्लेबाज कोहली से बेशकीमती सलाह मिली थी, जिसे वह पाकिस्तान सीरीज में भी नहीं भूलेंगे। दोनों की जून में लंदन में मुलाकात हुई थी।

'उन्हें कुछ ऐसा दिखाओ कि...'

कॉक्स ने बीबीसी स्पोर्ट से कहा, ''मैं उनकी सारी बातें शेयर नहीं करूंगा। लेकिन मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता था। उन्होंने कहा था 'इस पल का लुत्फ उठाओ क्योंकि सिर्फ एक बार डेब्यू का अवसर मिलता है। बस इसका आनंद लो और मजे करो। आपके परिवार और दोस्तों ने आपके लिए कड़ी मेहनत की है, जब भी वे आपको सपोर्ट करने के लिए मैच में आएं तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाओ कि उन्हें लगे कि आपके लिए किया गया त्याग सार्थक था।'' कॉक्स ने अब तक महज एक टेस्ट खेला है। उनका डेब्यू टेस्ट कुछ खास नहीं रहा था। उन्होंने न्यूजीलैंड के सामने नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए 27 और 25 रन बनाए थे।

'अरबों लोग ये भी नहीं जानते'

कॉक्स 2024 में जब न्यूजीलैंड में डेब्यू करने से सिर्फ तीन दिन दूर थे तो नेट्स में उनका अंगूठा टूट गया। वह पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे। कॉक्स को दोबारा मौका मिलने को लेकर संशय था। कॉक्स ने उस वक्त को याद करते हुए कहा, ''मैं अपना पहला टेस्ट खेलने से तीन दिन दूर था और फिर चोटिल हो गया। यह बस दुर्भाग्य था। एक अजीब घटना थी। मेरे मन में ख्याल आ रहे थे कि शायद मैं फिर कभी नहीं खेल पाऊंगा। टेस्ट कैप मेरे सामने थी लेकिन मैं उसे ले नहीं पाया। ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया। भले ही यह सुनने में कितना भी बुरा लगे लेकिन ऐसा ही महसूस हुआ। मुझे याद है कि मैंने विराट से इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा 'अरबों लोग हैं जो यह भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। सुबह सूरज फिर निकलेगा - मुझे वाकई इसकी परवाह नहीं'।''

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'कोहली मैदान पर उतरते हैं तो...'

उन्होंने आगे कहा, ''जाहिर है कोहली जब मैदान पर उतरते हैं तो उन्हें परवाह होती है, क्योंकि वह मैदान पर जुनूनी रहते हैं। हालांकि, जब वह मैदान से बाहर आते हैं तो वह सबसे अच्छे लोगों में से एक होते हैं, जिनसे आप मिलेंगे। मैं भी ऐसा कैसे बन सकता हूं। मैं मैदान पर आक्रामक कैसे रह सकता हूं, फिर जब मैं मैदान से बाहर आऊं तो हर कोई कहे 'वह तो एक शानदार इंसान है'?'' कॉक्स इस दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान सीरीज में खेलने का चांस मिलेगा। उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि मैं इसे हमेशा बनाए रखूंगा। वह (कोहली) ऐसे इंसान हैं जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूं। मुझे उनके साथ इंडिया में चार महीने बिताने का मौका मिला। अगर मैं कभी उदास होता हूं या मुझे थोड़ी मदद की जरूरत होती है, तो वह ऐसे इंसान हैं, जिन्हें मैं मैसेज कर सकता हूं। वह हमेशा फोन पर मदद के लिए मौजूद रहते हैं।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
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