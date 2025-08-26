Jordan Cox and Will Jacks put Oval Invincibles on course for a direct entry to The Hundred League 2025 final द हंड्रेड लीग के फाइनल में ओवल इनविंसिबल्स को मिली सीधी एंट्री, ये दो टीमें खेलेंगी एलिमिनेटर, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Jordan Cox and Will Jacks put Oval Invincibles on course for a direct entry to The Hundred League 2025 final

द हंड्रेड लीग के फाइनल में ओवल इनविंसिबल्स को मिली सीधी एंट्री, ये दो टीमें खेलेंगी एलिमिनेटर

द हंड्रेड लीग 2025 के फाइनल में ओवल इनविंसिबल्स को सीधी एंट्री मिली है। इसमें जॉर्डन कॉक्स और विल जैक्स का योगदान रहा। वहीं, दो टीमें एलिमिनेटर मैच में खेलेंगी और फिर फाइनल का सफर तय करेंगी।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 08:51 AM
share Share
Follow Us on
द हंड्रेड लीग के फाइनल में ओवल इनविंसिबल्स को मिली सीधी एंट्री, ये दो टीमें खेलेंगी एलिमिनेटर

द हंड्रेड लीग 2025 के नॉकआउट मैचों की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। एक टीम ने सीधे फाइनल में एंट्री कर ली है, जबकि दो टीमें अब एलिमिनेटर में भिड़ेंगी। ओवल इनविंसिबल्स ने अपने आखिरी लीग मैच में तूफानी जीत दर्ज करते हुए द हंड्रेड लीग के 2025 के फाइनल में डायरेक्ट एंट्री मारी है, जबकि ट्रेंट रॉकेट्स और नॉर्दन सुपरचार्जर्स एलिमिनेटर के जरिए फाइनल में पहुंचने का प्रयास करेंगी। कुछ लीग मैच अभी बाकी हैं, लेकिन दोनों नॉकआउट मैच फिक्स हो गए हैं। एलिमिनेटर को जीतने वाली टीम फाइनल में ओवल इनविंसिबल्स से भिड़ेगी।

द हंड्रेड मेंस कंप्टीशन 2025 का 29वां लीग मैच ओवल इनविंसिबल्स और लंदन स्पिरिट टीम के बीच खेला गया। लंदन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंदों में 7 विकेट खोकर 152 रन बनाए, जो कि एक अच्छा टोटल था, लेकिन ओवल इनविंसिबल्स के बल्लेबाजों ने 153 रनों के लक्ष्य को महज 78 गेंदों में हासिल कर लिया। विल जैक्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन और डोनोवैन फरेरा के बल्लों से आतिशबाजी देखने को मिली। विल जैक्स ने 27 गेंदों में 45, कॉक्स ने 27 गेंदों में 47, जबकि सैम करन ने 13 गेंदों में 27 और फरेरा ने 9 गेंदों में 24 रन बनाकर टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई।

ये भी पढ़ें:कौन है ये बांग्लादेशी प्लेयर? जिस पर मैच फिक्सिंग के लिए लग सकता है 5 साल का बैन

इस टूर्नामेंट के लीग फेज के तीन मुकाबले बाकी हैं, लेकिन इन मैचों का अब कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इन मैचों में खेलने वाली सभी टीमें या तो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं या एलिमिनेटर में पहुंच चुकी हैं। हार-जीत से सिर्फ पॉइंट्स टेबल में बदलाव होगा, लेकिन एलिमिनेटर खेलने वाली टीमों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलिमिनेटर के बाद यह तय होगा कि कौन सी टीम इस सीजन नंबर तीन पर रहेगी। वहीं, जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी और फाइनल जीतने वाली टीम नंबर वन और हारने वाली टीम नंबर दो रहेगी।

लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |