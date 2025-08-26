द हंड्रेड लीग के फाइनल में ओवल इनविंसिबल्स को मिली सीधी एंट्री, ये दो टीमें खेलेंगी एलिमिनेटर

द हंड्रेड लीग 2025 के फाइनल में ओवल इनविंसिबल्स को सीधी एंट्री मिली है। इसमें जॉर्डन कॉक्स और विल जैक्स का योगदान रहा। वहीं, दो टीमें एलिमिनेटर मैच में खेलेंगी और फिर फाइनल का सफर तय करेंगी।

द हंड्रेड लीग 2025 के नॉकआउट मैचों की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। एक टीम ने सीधे फाइनल में एंट्री कर ली है, जबकि दो टीमें अब एलिमिनेटर में भिड़ेंगी। ओवल इनविंसिबल्स ने अपने आखिरी लीग मैच में तूफानी जीत दर्ज करते हुए द हंड्रेड लीग के 2025 के फाइनल में डायरेक्ट एंट्री मारी है, जबकि ट्रेंट रॉकेट्स और नॉर्दन सुपरचार्जर्स एलिमिनेटर के जरिए फाइनल में पहुंचने का प्रयास करेंगी। कुछ लीग मैच अभी बाकी हैं, लेकिन दोनों नॉकआउट मैच फिक्स हो गए हैं। एलिमिनेटर को जीतने वाली टीम फाइनल में ओवल इनविंसिबल्स से भिड़ेगी।

द हंड्रेड मेंस कंप्टीशन 2025 का 29वां लीग मैच ओवल इनविंसिबल्स और लंदन स्पिरिट टीम के बीच खेला गया। लंदन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंदों में 7 विकेट खोकर 152 रन बनाए, जो कि एक अच्छा टोटल था, लेकिन ओवल इनविंसिबल्स के बल्लेबाजों ने 153 रनों के लक्ष्य को महज 78 गेंदों में हासिल कर लिया। विल जैक्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन और डोनोवैन फरेरा के बल्लों से आतिशबाजी देखने को मिली। विल जैक्स ने 27 गेंदों में 45, कॉक्स ने 27 गेंदों में 47, जबकि सैम करन ने 13 गेंदों में 27 और फरेरा ने 9 गेंदों में 24 रन बनाकर टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई।