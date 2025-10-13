भारत के खिलाफ शतक जड़ते ही जॉन कैम्पबेल का नाम इस शर्मनाक लिस्ट में जुड़ा, टूटते-टूटेत बचा वर्ल्ड रिकॉर्ड

जॉन कैम्पबेल ने भारत के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा। इसी के साथ उनके नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह सबसे ज्यादा पारियां खेलकर शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे ओपनर बने हैं।

वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा। यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक है। कैम्पबेल के बल्ले से यह शतक तब आया जब वेस्टइंडीज की टीम मुश्किल में थी। भारत के 518 रनों के सामने वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रनों पर सिमट गई थी, जिसके बाद मेहमान टीम को फॉलोऑन मिला था। ऐसी मुश्किल स्थिति में आकर अपने करियर का पहला शतक जड़ना तारीफ योग्य है। हालांकि इस शतक के साथ कैम्पबेल का नाम शर्मनाक लिस्ट में जुड़ गया है।

सलामी बल्लेबाज के रूप में अपने पहले टेस्ट शतक के लिए सबसे ज्यादा पारियां 58 ट्रेवर गोडार्ड

48 जॉन कैंपबेल *

44 डैरेन गंगा

32 इमरुल कायेस

31 बॉब सिम्पसन

जॉन कैंपबेल ने इसके साथ ही कई और रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। वह 2023 के बाद वेस्टइंडीज के लिए शतक जड़ने वाले पहले सलामी बल्लेबाज बने हैं। वहीं भारत के खिलाफ 2006 के बाद वह शतक जड़ने वाले पहले ओपनर हैं। उनसे पहले डेरन गंगा ने बासेटेरे में 135 रनों की पारी खेली थी।

वहीं 23 साल बाद कोई वेस्टइंडीज का ओपनर भारत में शतक लगाने में कामयाब रहा है। कैम्पबेल से पहले यह कारनामा वेवेल हिंड्स ने 2002 में ईडन गार्डन्स के मैदान पर किया था।

छक्के के साथ अपना पहले टेस्ट शतक जड़ने वाले वेस्टइंडीज के खिलाड़ी कोलिन्स किंग

रॉबर्ट सैमुअल्स

रिडले जैकब्स

शेन डॉरिच

जॉन कैंपबेल