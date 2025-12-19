जोफ्रा आर्चर ने AUS को दिया 'दोहरा जख्म', पिछले 30 साल में कोई ENG प्लेयर नहीं कर पाया ऐसा

संक्षेप: जोफ्रा आर्चर ने ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है, जो पिछले 30 सालों में इंग्लैंड का कोई प्लेयर नहीं कर पाया है। पहला टेस्ट हारने के बाद इंग्लैंड की टीम तीसरे टेस्ट में भी पिछड़ रही है।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की एशेज सीरीज का तीसरा मुकाबला एडिलेड में खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जो पिछले 30 सालों में ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी हासिल नहीं कर पाया। जी हां, ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 371 रन बोर्ड पर लगाए, इस दौरान जोफ्रा आर्चर ने पंजा खोला और 20.2 ओवर में 53 रन खर्च कर 5 विकेट चटकाए। इस दौरान उन्होंने 5 मेडन ओवर भी डाले। इसके बाद जब इंग्लैंड की बैटिंग की बारी आई तो टॉप ऑर्डर के फेल हो जाने के बाद जोफ्रा आर्चर ने बल्ले से भी कमाल दिखाया। आर्चर ने नंबर-9 पर बैटिंग करते हुए 105 गेंदों पर 51 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने कप्तान बेन स्टोक्स के साथ शतकीय साझेदारी भी की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जोफ्रा आर्चर इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच में पांच विकेट लेने और अर्धशतक बनाने वाले 30 सालों में पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी बन गए हैं।

इससे पहले, यह कारनामा इंग्लैंड के लिए यह कारनामा पेसर डैरेन गफ ने किया था, जिन्होंने 1995 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच के दौरान पांच विकेट लिए थे और फिफ्टी भी बनाई थी। वह मैच ड्रॉ रहा था, जिसमें गफ ने 51 रन बनाए थे, बॉलिंग में धाकड़ प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 6 और फिर 1 विकेट लिया था। उन्हें इस ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से नवाजा गया था।

एशेज सीरीज में अब तक आर्चर ने तीन मैचों में 29.25 की औसत से आठ विकेट लिए हैं, जिसमें उनके नाम एक पांच विकेट हॉल भी है। बल्ले से उन्होंने पांच पारियों में 33 की औसत से 99 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 51 है।