जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया में मचाई तबाही, पहली बार किया ये कारनामा; खतरे में ब्रैडमैन का रिकॉर्ड

जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया में मचाई तबाही, पहली बार किया ये कारनामा; खतरे में ब्रैडमैन का रिकॉर्ड

संक्षेप:

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर डॉन ब्रैडमैन ने 18 बार 150 या उससे अधिक रनों की पारी खेली थी। वहीं यह 17वां मौका है जब जो रूट ने 150 रन का आंकड़ा छुआ है। रूट अब इस लिस्ट में टॉप-5 में शामिल हो गए हैं।

Jan 05, 2026 08:55 am IST
इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी एशेज सीरीज के आखिरी मुकाबले में उन्होंने एक और शतक जड़ा। इस बार वह सिर्फ शतक से ही संतुष्ट नहीं हुए। वह अपनी इस पारी को बड़े स्कोर में तबदील करने में लगे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहली बार रेड बॉल क्रिकेट में सेंचुरी जड़ने वाल जो रूट ने सिडनी में जारी पांचवें और आखिरी टेस्ट में 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार है जब जो रूट ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर 150 रन का आंकड़ा पार किया हो। इसी के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लीजेंड बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है।

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर डॉन ब्रैडमैन ने 18 बार 150 या उससे अधिक रनों की पारी खेली थी। वहीं यह 17वां मौका है जब जो रूट ने 150 रन का आंकड़ा छुआ है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 150 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में जो रूट अब टॉप-5 में पहुंच गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धन को पछाड़ा है।

जो रूट के आगे अब सिर्फ सर डॉन ब्रैडमैन, कुमार संगाकारा, ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर हैं। मास्टर ब्लास्टर के नाम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा 20 बार 150 रन का आंकड़ा छूने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 150 रन बनाने वाले बल्लेबाज

20 - सचिन तेंदुलकर

19 - ब्रायन लारा

19 - कुमार संगकारा

18 - डॉन ब्रैडमैन

17 - जो रूट*

16 - महेला जयवर्धने

15 - रिकी पोंटिंग

14 - वीरेंद्र सहवाग

14 - जैक्स कैलिस

14 - स्टीव वॉ

बता दें, सीरीज 1-3 से गंवा चुकी इंग्लैंड की टीम ने सिडनी टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी। खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 375 रन है।

