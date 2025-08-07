Joe Root will break sachin Tendulkar record and can end his career with 18000 plus Test runs feels Monty Panesar रूट तोड़ेंगे सचिन का सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड, मोंटी पनेसर ने कहा- 18,000 रन बनाएंगे, Cricket Hindi News - Hindustan
रूट तोड़ेंगे सचिन का सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड, मोंटी पनेसर ने कहा- 18,000 रन बनाएंगे

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पनेसर का मानना है कि जो रूट टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि रूट 18,000 से ज्यादा रन बनाएंगे।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 04:31 PM
इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने भारत को खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टेस्ट सीरीज के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने थे। पिछले कुछ सालों में जो रूट के बल्ले से खूब रन निकले हैं और इस वजह से कई पूर्व क्रिकेटर्स का मानना है कि जो रूट टेस्ट में भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। इस लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर का भी नाम जुड़ गया है।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट भारत के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज रहे। उन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए। इस सीरीज के अंतिम मैच के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पोंटिंग को टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ा। रिकी पोंटिंग ने 13378 रन बनाए हैं, जबकि रूट के अब 13543 रन हो गए हैं। जो रूट भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से सिर्फ 2378 रन पीछे हैं। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में सबसे ज्यादा रन (15921) बनाए हैं।

मोंटी पनेसर का मानना है कि जो रूट भारत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। मोंटी पनेसर ने हिन्दुस्तान टाइम्स से कहा, ''वह इसे तोड़ देगा और इसके आगे भी जाएगा। मुझे लगता है कि 18,000 रन बनाएगा। क्योंकि वह सिर्फ 34 के हैं। वह 34 के हैं, उनके पास 6 साल और है। 6 साल में वह शायद 4,000-5,000 रन और बनाएंगे। सचिन तेंदुलकर 40 साल तक खेले, इसलिए वह भी 40 साल तक खेल सकते हैं। वह उसे तोड़ देगा और उसके आगे जाएगा। मुझे लगता है कि वह 18,000 टेस्ट रन बनाएगा।''

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने भारत के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 5 मैचों में 67.12 के औसत से 537 रन बनाए हैं। उन्होंने सीरीज में तीन शतक भी लगाए।