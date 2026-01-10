जो रूट या स्टीव स्मिथ: पिछली 8 एशेज सीरीज में किसका रहा है दबदबा? आंकड़े देख चौंक जाएंगे!

संक्षेप: क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित जंग 'एशेज' में जब भी जो रूट और स्टीव स्मिथ का नाम सामने आता है, तो एक अलग ही रोमांच पैदा हो जाता है। पिछली आठ एशेज सीरीज में किस बल्लेबाज का दबदबा रहा है यह सवाल क्रिकेट प्रशंसकों के मन में जरूर होगा। ऐसे में जानिए एशेज के इतिहास में किसका दबदबा रहा है।

शुरुआती 5 सीरीज में स्मिथ का एकछत्र राज पिछली आठ एशेज सीरीज के आंकड़ों का गहन विश्लेषण करें, तो शुरुआती दौर में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव स्मिथ का एकछत्र राज नजर आता है। साल 2013 में इंग्लैंड की धरती पर दोनों के बीच कड़ी टक्कर थी, जहां स्मिथ ने 345 और रूट ने 339 रन बनाए थे। लेकिन इसके बाद 2013/14 से लेकर 2019 तक स्मिथ ने रूट को पीछे छोड़ते हुए अपना दबदबा कायम किया। विशेष रूप से 2017/18 की सीरीज में स्मिथ के 687 रन (7 पारी) और 2019 में उनके ऐतिहासिक 774 रनों (7 पारी) ने दुनिया को हैरान कर दिया था, जबकि उस दौरान रूट क्रमशः 378 और 325 रनों तक ही सीमित रह गए थे। यह वह दौर था जब स्मिथ का बल्ला एशेज में रन बनाने की मशीन बन चुका था।

2021 के बाद बढ़ा जो रूट का ग्राफ हालांकि, साल 2021 के बाद इस प्रतिद्वंद्विता की कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया और जो रूट ने शानदार पलटवार किया। 2021-22 की ऑस्ट्रेलिया में हुई सीरीज से स्मिथ की फॉर्म में गिरावट देखी गई, जहां उन्होंने 8 पारियों में 244 रन बनाए, जबकि रूट ने 322 रन बनाकर अपनी श्रेष्ठता की नींव रखी। यह सिलसिला 2023 की घरेलू सीरीज में भी जारी रहा, जहां रूट ने 412 रन बनाकर फिर से स्मिथ (373 रन) को मात दी। रूट ने न केवल अपनी तकनीक में सुधार किया बल्कि एशेज के दबाव में खेलने की अपनी कला को भी निखारा।

2025-26 एशेज में भी रूट ने मारी बाजी हाल ही में संपन्न हुई 2025-26 की एशेज सीरीज में भी जो रूट का वर्चस्व स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के अनुसार, इस ताजा सीरीज में रूट ने 10 पारियों में 400 रन बनाए हैं, जबकि स्मिथ 8 पारियों में केवल 286 रन ही जोड़ पाए हैं। अगर हम पिछली 8 सीरीज का कुल हिसाब देखें, तो भले ही स्मिथ 5 बार रूट से आगे रहे हों, लेकिन पिछली तीन लगातार सीरीज (2021-22, 2023 और 2025-26) में रूट ने स्मिथ को पीछे छोड़ दिया है।

स्मिथ का रहा है ओवरऑल दबदबा स्टीव स्मिथ ने इन आठ सीरीज (2013 से 2025/26) में कुल 3,544 रन बनाए हैं, जिसमें उनके करियर के दो सबसे बड़े एशेज स्कोर 2019 में 774 रन और 2017-18 में 687 रन प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके विपरीत, जो रूट ने इसी अवधि में कुल 2,828 रन अपने नाम किए हैं, जहां उनके सबसे सफल आंकड़े 2023 के 412 रन और 2025-26 के 400 रन रहे हैं। एशेज में कुल रनों के मामले में स्मिथ अभी भी रूट से 716 रन आगे हैं।

पिछली 8 एशेज सीरीज में स्टीव स्मिथ और जो रूट के बीच के रनों के आंकड़े ये रहे: • 2013 (इंग्लैंड): स्टीव स्मिथ ने 345 रन (10 पारियां) बनाए, जबकि जो रूट ने 339 रन (10 पारियां) बनाए।

• 2013/14 (ऑस्ट्रेलिया): स्टीव स्मिथ ने 327 रन (9 पारियां) बनाए और जो रूट ने 192 रन (8 पारियां) बनाए।

• 2015 (इंग्लैंड): स्टीव स्मिथ ने 508 रन (9 पारियां) बनाए, जबकि जो रूट ने 460 रन (9 पारियां) बनाए।

• 2017/18 (ऑस्ट्रेलिया): स्टीव स्मिथ ने 687 रन (7 पारियां) बनाए और जो रूट ने 378 रन (9 पारियां) बनाए।

• 2019 (इंग्लैंड): स्टीव स्मिथ ने 774 रन (7 पारियां) बनाए, जबकि जो रूट ने 325 रन (10 पारियां) बनाए।

• 2021/22 (ऑस्ट्रेलिया): स्टीव स्मिथ ने 244 रन (8 पारियां) बनाए और जो रूट ने 322 रन (10 पारियां) बनाए।

• 2023 (इंग्लैंड): स्टीव स्मिथ ने 373 रन (10 पारियां) बनाए, जबकि जो रूट ने 412 रन (9 पारियां) बनाए।