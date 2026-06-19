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जो रूट वर्सेस सचिन तेंदुलकर: सबसे ज्यादा टेस्ट रनों में रह गया है काफी कम अंतर, कब टूटेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Joe Root vs Sachin Tendulkar- जो रूट धीरे-धीरे सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा टेस्ट रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अब फांसला 1924 रनों का ही रह गया है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब यह रिकॉर्ड रूट अपने नाम कर लेंगे।

जो रूट वर्सेस सचिन तेंदुलकर: सबसे ज्यादा टेस्ट रनों में रह गया है काफी कम अंतर, कब टूटेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड

Joe Root vs Sachin Tendulkar- इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट टेस्ट क्रिकेट में पिछले कुछ सालों से गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। जहां बड़े-बड़े खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में दम तोड़ चुके हैं, वहीं रूट अभी भी सिलसिलेवार तरीके से रन बनाने में लगे हुए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं निकली है। पहले टेस्ट में वह 1 और 8 रन पर आउट हुए। वहीं केनिंग्टन ओवल में जारी दूसरे मुकाबले में बतौर कप्तान उन्होंने 46 रन बनाए। इन 46 रनों की पारी के साथ वह टेस्ट क्रिकेट में 14 हजार रनों के आंकडे़ के बेहद करीब पहुंच गए हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर के टेस्ट में सबसे ज्यादा रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी अब वह ज्यादा पीछे नहीं हैं।

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जो रूट का टेस्ट करियर

जो रूट ने अभी तक खेले 165 टेस्ट की 301 पारियों में 13998 रन बनाए हैं। वह 14 हजार रन के जादुई आंकड़े से मात्र 2 रन दूर हैं। अगली पारी में वह 2 रन बनाते ही इस उपलब्धि को हासिल करने वाले दुनिया के मात्र दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। रूट अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 66 अर्धशतक और 41 शतक लगा चुके हैं।

जो रूट वर्सेस सचिन तेंदुलकर

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी रूट अब ज्यादा दूर नहीं हैं। सचिन तेंदुलकर और जो रूट में 1924 रनों का ही अंतर रह गया है। जो रूट के नाम फिलहाल 13998 रन दर्ज है, वहीं सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में सबसे अधिक 15921 रन बनाए थे।

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जो रूट इसी के साथ सचिन का सबसे ज्यादा शतक का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। सचिन ने टेस्ट में 51 सेंचुरी लगाई थी, वहीं जो रूट के नाम 41 शतक है।

जो रूट के अगर पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड निकालें तो उन्होंने औसतन 1190 रन बनाए हैं। ऐसे में वह अगले 2 सालों में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। जो रूट अभी 35 साल के हैं और वह टेस्ट में ही ज्यादा एक्टिव हैं, तो ऐसे में उनके पास यह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का शानदार मौका है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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