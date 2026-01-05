Cricket Logo
जो रूट और सचिन तेंदुलकर के बीच रह गया है बस इतने रनों का फासला, कब टूटेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड?

संक्षेप:

जो रूट ने अभी तक खेले 163 मैचों की 297 पारियों में उन्होंने 51.23 की औसत के साथ 13937 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 41 शतक जड़ने के साथ-साथ 66 अर्धशतक भी जड़े हैं।

Jan 05, 2026 10:34 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में एक और शतक जड़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में उन्होंने 160 रनों की लाजवाब पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 41वां शतक है। रूट शतकों की झड़ी लगाकर लगातार सचिन तेंदुलकर के 51 शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड के नजदीक पहुंच रहे हैं, इसके अलावा एक और ऐसा रिकॉर्ड है जो रूट के निशाने पर है। यह रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का। 2013 में जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि उनका यह रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा, मगर जो रूट ने इसकी आहट 2021 के बाद से देना शुरू कर दी थी।

जिस तरह क्रिकेट में बदलाव आ रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए जो रूट ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी नजर आते हैं जो सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक और सबसे ज्यादा रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं।

जो रूट वर्सेस सचिन तेंदुलकर

जो रूट के टेस्ट करियर की बात करें तो, अभी तक खेले 163 मैचों की 297 पारियों में उन्होंने 51.23 की औसत के साथ 13937 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 41 शतक जड़ने के साथ-साथ 66 अर्धशतक भी जड़े हैं।

वहीं सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 200 टेस्ट मैचों की 329 पारियों में 53.78 की औसत के साथ 15921 रन जड़े थे। सचिन के नाम 51 शतक जड़ने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

जो रूट और सचिन तेंदुलकर के बीच 10 शतक और 1984 रनों का ही अंतर रह गया है।

2021 से जो रूट के आंकड़ों पर नजर डालें तो वह हर साल औसतन 4 शतक और 1000 रन तो बना ही रहे हैं। रूट अभी 35 साल के हैं और उनके पास कम से 2-3 साल का क्रिकेट बाकी है। ऐसे में वह सचिन के इन दोनों रिकॉर्ड्स को तोड़ने के प्रबल दावेदार हैं।

सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड की लाजवाब बैटिंग

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 384 रन बोर्ड पर लगाए, इसमें से 160 रन तो सिर्फ जो रूट के ही हैं। जो रूट ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर रेड बॉल से यह पहला शतक लगाया, वहीं इस सीरीज की यह उनकी दूसरी सेंचुरी है। इससे पहले उन्होंने डे नाइट टेस्ट में शतक ठोका था। वहीं जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार 150 रन का आंकड़ा भी पार किया। यह जो रूट के टेस्ट करियर का 17वां 150 प्लस स्कोर था।

Joe Root Sachin Tendulkar Australia vs England
