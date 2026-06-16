जो रूट फिर संभालेंगे इंग्लैंड की कमान, जानिए क्या है कप्तानी में सबसे लंबे गैप का वर्ल्ड रिकॉर्ड?
जो रूट 47 टेस्ट मैचों के बाद फिर से इंग्लैंड की कमान संभालने वाले हैं। ऐसे में क्या ये कप्तानी में सबसे लंबे गैप का वर्ल्ड रिकॉर्ड है? इसका जवाब है- नहीं। एक और खिलाड़ी है, जिसने इससे भी ज्यादा इंतजार किया है।
जो रूट 17 जून 2026 को फिर से इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। करीब चार साल पहले उन्होंने कप्तानी के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, नाइटक्लब कांड की वजह से दूसरे टेस्ट से बाहर किए गए कप्तान बेन स्टोक्स की गैरमौजूदगी में जो रूट टीम की कमान संभालने वाले हैं। जो रूट कप्तानी के बाद 47 टेस्ट मैचों में बतौर बल्लेबाज खेले हैं, लेकिन अब फिर से टेस्ट टीम की कमान संभालेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह कप्तानी में सबसे लंबे गैप का वर्ल्ड रिकॉर्ड है? इसके बारे में जान लीजिए।
दरअसल, टेस्ट कप्तानी में सबसे लंबे गैम का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड के ही पूर्व कप्तान एलेक स्टीवर्ट के नाम दर्ज है। उन्होंने 49 टेस्ट मैच कप्तानी करने के बाद से फिर से कप्तानी करने से पहले तक खेले। 1993 में जब ग्राहम गूच इंजर्ड हो गए थे तो दो मैचों में कप्तान एलेक स्टीवर्ट ने की थी, लेकिन इसके बाद साल 1998 तक उन्होंने 49 टेस्ट खेले और एक भी मैच में कप्तानी नहीं की थी। 1998 में उनको नियमित कप्तान बनाया गया था। इस तरह यह कप्तानी के गैप का टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
लिस्ट में जो रूट का नाम तीसरे नंबर पर है, क्योंकि उनसे पहले 47 टेस्ट मैचों का गैप पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनिस के नाम दर्ज है। वकार यूनिस ने 47 टेस्ट मैच दिसंबर 1993 से मई 2001 तक खेले। 1993 के मैच में कप्तानी करने के बाद उन्होंने 2001 में किसी टेस्ट मैच में कप्तानी की। वे भी एलेक स्टीवर्ट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए थे, लेकिन एशिया के पहले कप्तान बन गए थे, जिनका टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी का सबसे लंबा गैप दो मैचों में कप्तानी करने का था।
मार्च 2022 में की थी जो रूट ने कप्तानी
जो रूट की बात करें तो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ ग्रेनेडा में मार्च 2022 में आखिरी बार कप्तानी की थी। इसके बाद से 47 मैच वे खेले हैं और उनमें 4063 रन बनाए हैं, लेकिन अब जून 2026 में उनको फिर से टेस्ट कप्तानी ा मौका मिला है। यह संयुक्त रूप से टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी का दूसरा सबसे लंबा गैप है। वह 47 या इससे ज्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी मिस करने वाले तीसरे क्रिकेटर हैं। जो रूट ने जिन मैचों में इस दौरान कप्तानी नहीं की है। उन मैचों में 16 शतक उन्होंने 54.90 के औसत से बनाए हैं। कप्तानी में भी उनका रिकॉर्ड बतौर बल्लेबाज बाकी बल्लेबाजों के मुकाबले अच्छा था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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