Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Joe Root Test career has been tarnished becoming the world No 1 batsman on this shameful list
जो रूट के टेस्ट करियर पर लगा सबसे बड़ा दाग, इस शर्मनाक लिस्ट में बने दुनिाय के नंबर-1 बल्लेबाज

जो रूट के टेस्ट करियर पर लगा सबसे बड़ा दाग, इस शर्मनाक लिस्ट में बने दुनिाय के नंबर-1 बल्लेबाज

संक्षेप:

जो रूट के टेस्ट करियर पर उस समय दाग लगा जब वह एशेज 2025 के पहले टेस्ट की दोनों पारियों में बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। रूट अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में बिना शतक जड़े सबसे ज्यादा पारियां खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

Sun, 23 Nov 2025 10:29 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट के टेस्ट करियर पर उस समय सबसे बड़ा दाग लगा जब वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज 2025 के पहले टेस्ट में फेल हुए। पहली पारी में रूट खाता भी नहीं खोल पाए, वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 8 रन बनाए। इस मैच में दोनों ही बार मिचेल स्टार्क ने उन्हें आउट किया। जो रूट अब टॉप-7 बल्लेबाजों द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ही बिना शतक जड़े सबसे ज्यादा पारियां खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, उन्होंने इस शर्मनाक लिस्ट में पूर्व भारतीय बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर का रिकॉर्ड तोड़ा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:ऋषभ पंत को मिली दूसरी बार वॉर्निंग, अब की ये गलती तो भारत पर लगेगा जुर्माना

जो रूट से पहले दिलीप वेंगसरकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में बिना शतक जड़े सबसे अधिक 28 पारियां खेली थी, मगर पर्थ टेस्ट में फेल होने के बाद जो रूट इस लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। रूट ने अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में बिना शतक जड़े 29 पारियां खेल ली है।

ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिना टेस्ट सेंचुरी के सबसे ज्यादा इनिंग्स (टॉप 7 में बैटिंग करते हुए)

29 - जो रूट (ENG)*

28 - डी वेंगसरकर (IND)

27 - टॉम हेवर्ड (ENG)

25 - एलन लैम्ब (ENG)

23 - जिमी एडम्स (WI)

22 - ट्रेवर बेली (ENG)

21 - बिली बेट्स (ENG)

21 - एस चंद्रपॉल (WI)

20 - माइक ब्रियरली (ENG)

20 - नसीर हुसैन (ENG)

19 - डिक बार्लो (ENG)

19 - ज्योफ मिलर (ENG)

19 - रोहित शर्मा (IND)

19 - जॉनी टाइल्डस्ले (ENG)

19 - जॉन राइट (NZ)

ये भी पढ़ें:पंत नहीं…शुभमन गिल के बाहर होने पर ये खिलाड़ी बन सकता है ODI टीम का कप्तान

बात मैच की करें तो, ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पर्थ टेस्ट मात्र 2 दिन में समाप्त हो गया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था, मगर मिचेल स्टार्क ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी के दम पर उनके इस फैसले को गलत साबित किया। स्टार्क ने पहली पारी में 7 विकेट लेकर इंग्लैंड को 172 के स्कोर पर समेट दिया। इसके बाद इंग्लैंड ने शानदार कमबैक करते हुए मेजबान ऑस्ट्रेलिया को ही 132 के स्कोर पर समेट दिया। बेन स्टोक्स ने इस दौरान 5 विकेट लिए।

40 रनों की बढ़त के साथ इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 164 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के सामने 204 रनों का टारगेट रखा। पहली तीन पारियों में जिस तरह की बल्लेबाजी हुई उसे देखकर यह टारगेट मुश्किल लग रहा था, मगर चौथी पारी में ट्रैविस हेड ने शतक जड़ इस टारगेट को छोटा बना दिया। हेड ने 83 गेंदों पर 123 रनों की धुआंधार पारी खेली। मिचेल स्टार्क को इस मैच में 10 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Joe Root Australia vs England
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |