जो रूट के टेस्ट करियर पर लगा सबसे बड़ा दाग, इस शर्मनाक लिस्ट में बने दुनिाय के नंबर-1 बल्लेबाज

संक्षेप: जो रूट के टेस्ट करियर पर उस समय दाग लगा जब वह एशेज 2025 के पहले टेस्ट की दोनों पारियों में बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। रूट अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में बिना शतक जड़े सबसे ज्यादा पारियां खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट के टेस्ट करियर पर उस समय सबसे बड़ा दाग लगा जब वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज 2025 के पहले टेस्ट में फेल हुए। पहली पारी में रूट खाता भी नहीं खोल पाए, वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 8 रन बनाए। इस मैच में दोनों ही बार मिचेल स्टार्क ने उन्हें आउट किया। जो रूट अब टॉप-7 बल्लेबाजों द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ही बिना शतक जड़े सबसे ज्यादा पारियां खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, उन्होंने इस शर्मनाक लिस्ट में पूर्व भारतीय बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर का रिकॉर्ड तोड़ा है।

जो रूट से पहले दिलीप वेंगसरकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में बिना शतक जड़े सबसे अधिक 28 पारियां खेली थी, मगर पर्थ टेस्ट में फेल होने के बाद जो रूट इस लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। रूट ने अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में बिना शतक जड़े 29 पारियां खेल ली है।

ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिना टेस्ट सेंचुरी के सबसे ज्यादा इनिंग्स (टॉप 7 में बैटिंग करते हुए) 29 - जो रूट (ENG)*

28 - डी वेंगसरकर (IND)

27 - टॉम हेवर्ड (ENG)

25 - एलन लैम्ब (ENG)

23 - जिमी एडम्स (WI)

22 - ट्रेवर बेली (ENG)

21 - बिली बेट्स (ENG)

21 - एस चंद्रपॉल (WI)

20 - माइक ब्रियरली (ENG)

20 - नसीर हुसैन (ENG)

19 - डिक बार्लो (ENG)

19 - ज्योफ मिलर (ENG)

19 - रोहित शर्मा (IND)

19 - जॉनी टाइल्डस्ले (ENG)

19 - जॉन राइट (NZ)

बात मैच की करें तो, ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पर्थ टेस्ट मात्र 2 दिन में समाप्त हो गया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था, मगर मिचेल स्टार्क ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी के दम पर उनके इस फैसले को गलत साबित किया। स्टार्क ने पहली पारी में 7 विकेट लेकर इंग्लैंड को 172 के स्कोर पर समेट दिया। इसके बाद इंग्लैंड ने शानदार कमबैक करते हुए मेजबान ऑस्ट्रेलिया को ही 132 के स्कोर पर समेट दिया। बेन स्टोक्स ने इस दौरान 5 विकेट लिए।