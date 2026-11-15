राहुल द्रविड़ से आगे निकले जो रूट, इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर फील्डर सबसे ज्यादा कैच
Joe Root Surpasses Rahul Dravid: जो रूट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर फील्डर सबसे ज्यादा कैच लेने वालों की लिस्ट में राहुल द्रविड़ को पछाड़ दिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में ऐसा किया।
जो रूट ने रविवार को एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड दूसरे वनडे में शानदार अर्धशतक जमाने के बाद बेहतरीन फील्डिंग की। ऑस्ट्रेलिया ने 356 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए चार ओवर के भीतर दो विकेट गंवा दिए, जिसमें से दो कैच दिग्गज रूट ने पकड़े। ट्रैविस हेड ने 8 गेंदों में 7 रन बनाए। उन्हें पेसर गस एटकिंसन ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर रूट को कैच कराया। सोनी बेकर ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान मिचेल मार्श (11 गेंदों में 2) का शिकार किया। मार्श ने भी रूट को कैच थमाया। 35 वर्षीय रूट इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर फील्डर सबसे ज्यादा कैच लेने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों की लिस्ट में एक पायदान आगे बढ़ गए हैं।
राहुल द्रविड़ से आगे निकले जो रूट
जो रूट लिस्ट में सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। वह भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ से आगे निकले हैं। रूट ने अब तक 402 इंटरनेशनल मैचों में 335 कैच लपके हैं। उन्होंने टेस्ट में 220, वनडे में 97 और टी20 इंटरनेशनल में 18 कैच पकड़े हैं। वहीं, द्रविड़ ने 509 इंटरनेशनल मुकाबलों में बतौर फील्डर 334 कैच पकड़े। इंटरनेशनल क्रिकेट में फील्डिर के रूप में सर्वाधिक कैच लेने के रिकॉर्ड महेला जयवर्धने के नाम दर्ज है। श्रीलंका के पूर्व कप्तान जयवर्धने ने 652 मैचों में 440 कैच लिए। वह फील्डिंग के रूप में 400 कैच का आंकड़ा छूने वाले इकलौते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (560 मैचों में 364) सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
टॉप 10 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर फील्डर सबसे ज्यादा कैच
440 - महेला जयवर्धने (श्रीलंका)
364 - रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
365 - स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
354 - रॉल टेलर (न्यूजीलैंड)
347 - विराट कोहली (भारत)
338 - जैक्स कैलिस (साउथ अफ्रीका)
335 - जो रूट (इंग्लैंड)
334 - राहुल द्रविड़ (भारत)
306 - स्टीफन फ्लेमिंग (न्यूजीलैंड)
292 - ग्रीम स्मिथ (साउथ अफ्रीका)
जो रूट ऐसा करने वाले पहले इंग्लिश प्लेयर
जो रूट ने एडिलेड वनडे में 68 गेंदों में पांच चौकों की बदौलत 62 रनों की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर की 50वीं फिफ्टी है। वह वनडे में इंग्लैंड के लिए 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने साल 2013 में वनडे डेब्यू किया था। वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड 10वीं टीम है, जिसके किसी बल्लेबाज ने 50 अर्धशतक का आंकड़ा छुआ। वनडे में पहली बार किसी टीम के लिए 50 फिफ्टी बनाने का कारनामा डेसमंड हेन्स ने अंजाम दिया। वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज हेन्स ने 1993 में यह उपलब्धि हासिल की थी। भारत के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन (1998) और ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्क वॉ (2002) ने ऐसा किया था।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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