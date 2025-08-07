Joe Root scored 500 plus in Test Series vs India against MS Dhoni Virat Kohli and Shubman Gill Captaincy जो रूट के प्रकोप से न एमएस धोनी बचे, न विराट कोहली और न ही शुभमन गिल; कर दिखाया ये करिश्मा, Cricket Hindi News - Hindustan
Joe Root scored 500 plus in Test Series vs India against MS Dhoni Virat Kohli and Shubman Gill Captaincy

जो रूट के प्रकोप से न एमएस धोनी बचे, न विराट कोहली और न ही शुभमन गिल; कर दिखाया ये करिश्मा

जो रूट के प्रकोप से न तो एमएस धोनी बच सके और न ही विराट कोहली उनको काबू में कर सके। यहां तक कि अब नए युग के कप्तान शुभमन गिल के गेंदबाज भी इस दिग्गज पर लगाम नहीं लगा सके। इस बार भी 500 प्लस स्कोर उन्होंने कर दिखाया।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 7 Aug 2025 12:19 PM
जो रूट को भारतीय टीम के खिलाफ खेलना पसंद है। खासकर टेस्ट क्रिकेट में जो रूट का बल्ला अलग आग उगलता है। हाल ही में खेली गई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में जो रूट इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो रूट के इस प्रकोप से न एमएस धोनी बच सके, न विराट कोहली और न ही शुभमन गिल। हर किसी की टीम के खिलाफ उन्होंने एक टेस्ट सीरीज में 500+ रन बनाए हैं। हालांकि, एक सीजन वे 400 रन भी एक सीरीज में नहीं बना सके थे। वह भी विराट कोहली की कप्तानी में खेली गई थी, लेकिन कम से कम एक सीरीज में उन्होंने 500 प्लस रन विराट के खिलाफ बनाए हैं।

दरअसल, जो रूट ने घर पर एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम के खिलाफ 2014 में, विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टेस्ट टीम के खिलाफ 2021 में और अब 2025 में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम के खिलाफ 500+ रन बनाकर करिश्मा कर दिखाया है। हालांकि, 2018 की टेस्ट सीरीज में जो रूट विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम के खिलाफ 400 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे। उस साल 5 मैचों की 9 पारियों में उन्होंने सिर्फ 319 रन बनाए थे। उस सीरीज को 4-1 से इंग्लैंड ने ही जीता था।

जो रूट के बल्ले से साल 2014 में एमएस धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम के खिलाफ 5 मैचों की 7 पारियों में 518 रन निकले थे, जबकि 2021 में 4 मैचों की 7 पारियों में उन्होंने विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम के खिलाफ 564 रन बनाए थे। 2025 में 5 मैचों की 9 पारियों में शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम के खिलाफ 537 रन बनाए हैं। हर एक साल उन्होंने कम से कम 2 शतक 2014, 2021 और 2025 में जड़े हैं। ये दर्शाता है कि वह लंबे समय से भारत के खिलाफ अपना 100 पर्सेंट दे रहे हैं।