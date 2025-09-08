Joe Root s destructive form continues equals Babar Azam by scoring 19th ODI century England vs South Africa जो रूट की विध्वंसक फॉर्म जारी, 19वां वनडे शतक ठोककर की बाबर आजम की बराबरी, Cricket Hindi News - Hindustan
जो रूट की विध्वंसक फॉर्म जारी, 19वां वनडे शतक ठोककर की बाबर आजम की बराबरी

इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में 342 रन की रिकॉर्ड जीत हासिल की। यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में किसी भी टीम की रनों के अंतर के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी जीत है। धाकड़ बल्लेबाज जो रूट ने 19वां शतक ठोककर पाकिस्तान के बाबर आजम की बराबरी कर ली है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 10:37 AM
इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जो रूट का विध्वंसक फॉर्म जारी है। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वह जबरदस्त टच में दिखे थे और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में भी उनका बल्ला गरज रहा है। रविवार को तीसरे वनडे में उन्होंने 96 गेंदों में 100 रन की शानदार पारी खेली। यह ओडीआई में उनका 19वां शतक है और इस तरह उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान के बाबर आजम की बराबरी कर ली है।

रूट में अपने ही अंदाज में 19वां वनडे शतक जड़ा। इसके लिए उन्होंने सिर्फ 95 गेंद खर्च किए। वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा और श्रीलंका के महेला जयवर्धने ने भी अपने करियर में 19 वनडे शतक जड़े हैं। बाबर आजम के भी इतने ही शतक हैं और अभी वह एक्टिव क्रिकेटर हैं। रूट का 19वां शतक 172वीं पारी में आया है जबकि बाबर ने 131 पारियों में 19 शतक जड़े।

जो रूट इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं। दूसरे नंबर पर इयॉन मोर्गन 13 शतक के साथ बहुत पीछे हैं। जैसन रॉय और मार्कस ट्रेस्कोथिक के 12-12, जॉनी बेयरस्टो और जोस बटलर के नाम 11-11 वनडे शतक हैं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे की बात करें तो जो रूट और जैकब बेथेल के शतकों, जैमी स्मिथ और जोस बटलर के अर्धशतकों की बदौलत इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 414 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 21वें ओवर में ही 72 रन पर सिमट गई। इस तरह इंग्लैंड ने 342 रन के विशाल अंतर से जीत हासिल की। यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में रनों के अंतर के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के नाम था जिसने 15 जनवरी 2023 में श्रीलंका के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में 317 रन से जीत हासिल की थी।

