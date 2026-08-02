जो रूट ने फिर से इंग्लैंड का कप्तान बनने का बड़ा कारण बताया, बोले- पूरी ईमानदारी से कहूं तो…
जो रूट ने फिर से इंग्लैंड का कप्तान बनने का बड़ा कारण बताया है। इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज रूट ने साल 2022 में कप्तानी छोड़ी थी। वह 65 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की कमाल संभाल चुके हैं।
इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने हाल ही में अनुभवी बैटर जो रूट को फिर से टेस्ट कप्तान बनाया। न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज स्टीफन फ्लेमिंग को इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच नियुक्त किया गया है। रूट को बेन स्टोक्स जबकि फ्लेमिंग को ब्रेंडन मैकुलम की जगह जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि, न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मैकुलम इंग्लैंड की वनडे और टी20 टीम के कोच पद पर बरकरार हैं। 35 वर्षीय रूट का कहना है कि वह फ्लेमिंग के कोच बनने की वजह से कप्तानी स्वीकारने को तैयार हुए। रूट ने 2022 में कप्तानी छोड़ दी। उन्होंने 2017 में पहली बार कप्तानी संभाली थी। उनकी कप्तानी की अच्छी शुरुआत रही थी लेकिन फिर रिजल्ट खराब आने लगे। इंग्लैंड के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की ने कहा कि फ्लेमिंग की सलाह के आधार पर रूट को फिर से कप्तानी देने का फैसला लिया गया।
'अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूं तो…'
वहीं, रूट ने ईसीबी द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इंटरव्यू में कहा, ''अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूं तो फ्लेमिंग की नियुक्ति एक बड़ा कारण थी कि मैं यह जिम्मेदारी संभालना चाहता था। मैं बहुत उत्साहित हूं कि वह गेम को कैसे देखते हैं, वह हमें एक टीम के तौर पर कहां देखते हैं, और हमें जहां पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए हमें क्या काम करना है। इन सब बातों ने मुझे यह इस जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत उत्साहित किया। मैं उनके साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। उनके पास बहुत अनुभव है और उन्होंने एक खिलाड़ी और एक कोच के तौर पर गेम में कुछ कमाल के काम किए हैं। मैं उनके साथ करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, और हम साथ मिलकर कुछ बहुत खास करने की कोशिश करेंगे।'' रूट ने अब तक 65 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी की है, जिसमें से टीम ने 27 जीते और 27 गंवाए। 11 मुकाबले ड्रॉ रहे।
'मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है और…'
रूट ने कहा कि 2022 में जब उन्होंने यह पद छोड़ा था, तब से अब तक वह खुद को 'बहुत अलग' इंसान महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मैकुलम और स्टोक्स के योगदान को कबूल किया और उनके द्वारा रखी गई नींव पर आगे बढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। रूट ने कहा, ''पिछले चार साल प्रोफेशनल क्रिकेट में मेरे लिए सबसे मजेदार रहे हैं। इस दौरान अहम यह रहा कि उन्होंने मुझे गेम को कैसे देखने दिया, मैं उस टीम में कैसे फिट हुआ, और मैदान पर और मैदान के बाहर हमने जो अनुभव हासिल किए। स्पष्ट रूप से पिछला कुछ समय शायद सबके दिमाग में ताजा होगा लेकिन आप चार साल के समय को देखें तो हमने बहुत सारी कमाल की चीजें कीं। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है और यह इसका एक बड़ा हिस्सा होगा कि मैं टीम के लीडर के तौर पर आगे कैसे चीजों को देखना चाहता हूं।'' इंग्लैंड अगले हफ्ते पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम चुनेगा।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय