99 पर अटके जो रूट का पहला रिएक्शन, शतक से चूकने पर बोले- ‘मजेदार है, लेकिन…’

भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में इंग्लैंड की जीत के हीरो जो रूट रहे। रूट की 99 रनों की नाबाद पारी के दम पर ही इंग्लिश टीम 4 विकेट से यह मैच जीतने में कामयाब रही। रूट मात्र 1 रन से सेंचुरी से चुक गए। उन्होंने मैच के बाद क्या कहा आईए जानते हैं-

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट का भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में 99 रन पर नाबाद रहने पर पहला रिएक्शन सामने आया है। रूट मात्र 1 रन से अपने शतक से चूक गए। उनके पास सेंचुरी पूरी करने का शानदार मौका था, मगर उनके साथी गस एटकिंसन विलन बन गए। जब इंग्लैंड जीत से 3 रन दूर था तो उन्होंने चौका लगा दिया। हालांकि जो रूट शतक ना पूरा करने से ज्यादा निराश नहीं है। बता दें, भारत ने पहले बैटिंग करते हुए विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की फिफ्टी के दम पर 233 ही रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर का पीछा मेजबानोंने 35 गेंद शेष रहते ही कर लिया। रूट को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

इस अवॉर्ड को लेने पहुंचे जो रूट ने शतक से चूकने के बावजूद सीरीज बराबर करने पर कहा, "बिल्कुल। और गेम इसी बारे में है। लॉर्ड्स में जाने से पहले सीरीज में 1-1 की बराबरी है। और उन हालात में, उस पिच पर, आखिर तक वहां रहना और काम पूरा करना शायद क्रिकेट में सबसे अच्छी फीलिंग है।

99 रन पर अटकने पर मैं कुछ बार आउट हुआ हूं, मजेदार है, लेकिन नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, आप इसके लिए नहीं खेलते। आप गेम जीतने के लिए खेलते हैं। और यह सीरीज अब बहुत जिंदादिल है, जो आज शुरू में हमारा इरादा था। और मैं अब लॉर्ड्स में एक बड़े गेम का बहुत इंतजार कर रहा हूं।

चेज करने और बैटिंग कंडीशन के बारे में हां, मुझे लगता है कि पूरे गेम में बैटिंग करना मुश्किल था। और मुझे लगता है कि हमारे बॉलर्स ने एक बार जब उन्हें वह पार्टनरशिप मिल गई, तो उन्हें उस स्कोर पर वापस लाने के लिए बहुत अच्छा काम किया, हमें बैटिंग का समय देने और गेम के अलग-अलग समय में थोड़ा प्रेशर झेलने का मौका दिया, अगर और जब हमें जरूरत पड़ी। और मुझे लगा कि हमने कुल मिलाकर अच्छा किया। और जाहिर है, लाइन पार करने के लिए, कभी-कभी आपको मुश्किल और खराब जीत हासिल करनी पड़ती है। और जैसा कि मैंने कहा, अब हम लॉर्ड्स में खेलने के लिए सब कुछ लेकर जा रहे हैं।