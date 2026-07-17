99 पर अटके जो रूट का पहला रिएक्शन, शतक से चूकने पर बोले- ‘मजेदार है, लेकिन…’
भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में इंग्लैंड की जीत के हीरो जो रूट रहे। रूट की 99 रनों की नाबाद पारी के दम पर ही इंग्लिश टीम 4 विकेट से यह मैच जीतने में कामयाब रही। रूट मात्र 1 रन से सेंचुरी से चुक गए। उन्होंने मैच के बाद क्या कहा आईए जानते हैं-
इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट का भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में 99 रन पर नाबाद रहने पर पहला रिएक्शन सामने आया है। रूट मात्र 1 रन से अपने शतक से चूक गए। उनके पास सेंचुरी पूरी करने का शानदार मौका था, मगर उनके साथी गस एटकिंसन विलन बन गए। जब इंग्लैंड जीत से 3 रन दूर था तो उन्होंने चौका लगा दिया। हालांकि जो रूट शतक ना पूरा करने से ज्यादा निराश नहीं है। बता दें, भारत ने पहले बैटिंग करते हुए विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की फिफ्टी के दम पर 233 ही रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर का पीछा मेजबानोंने 35 गेंद शेष रहते ही कर लिया। रूट को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।
इस अवॉर्ड को लेने पहुंचे जो रूट ने शतक से चूकने के बावजूद सीरीज बराबर करने पर कहा, "बिल्कुल। और गेम इसी बारे में है। लॉर्ड्स में जाने से पहले सीरीज में 1-1 की बराबरी है। और उन हालात में, उस पिच पर, आखिर तक वहां रहना और काम पूरा करना शायद क्रिकेट में सबसे अच्छी फीलिंग है।
99 रन पर अटकने पर
मैं कुछ बार आउट हुआ हूं, मजेदार है, लेकिन नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, आप इसके लिए नहीं खेलते। आप गेम जीतने के लिए खेलते हैं। और यह सीरीज अब बहुत जिंदादिल है, जो आज शुरू में हमारा इरादा था। और मैं अब लॉर्ड्स में एक बड़े गेम का बहुत इंतजार कर रहा हूं।
चेज करने और बैटिंग कंडीशन के बारे में
हां, मुझे लगता है कि पूरे गेम में बैटिंग करना मुश्किल था। और मुझे लगता है कि हमारे बॉलर्स ने एक बार जब उन्हें वह पार्टनरशिप मिल गई, तो उन्हें उस स्कोर पर वापस लाने के लिए बहुत अच्छा काम किया, हमें बैटिंग का समय देने और गेम के अलग-अलग समय में थोड़ा प्रेशर झेलने का मौका दिया, अगर और जब हमें जरूरत पड़ी। और मुझे लगा कि हमने कुल मिलाकर अच्छा किया। और जाहिर है, लाइन पार करने के लिए, कभी-कभी आपको मुश्किल और खराब जीत हासिल करनी पड़ती है। और जैसा कि मैंने कहा, अब हम लॉर्ड्स में खेलने के लिए सब कुछ लेकर जा रहे हैं।
इंग्लैंड की ODI टीम पर और क्या हाल की आलोचना सही है
खैर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। मेरा मतलब है, आप पिछले 30 गेम देख सकते हैं और हमारा रिकॉर्ड देख सकते हैं, या आप अभी देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस टीम को अभी के आधार पर आंका जाना चाहिए। हम श्रीलंका में जीते, चार साल में वहां जीतने वाली पहली टीम। और उस सीरीज की तरह ही, हम पहला गेम हारे, सबक सीखा, और बेहतर हुए और खुद को ढाला। और आज हमने ठीक यही किया। चुनौती यह है कि क्या हम लॉर्ड्स में ऐसा कर सकते हैं जब दबाव हो, फिर से, एक शानदार टीम के खिलाफ, दुनिया की नंबर एक रैंक वाली टीम के खिलाफ। हमारे लिए इस तरह खड़े होकर खेलना, मुझे लगता है, दिखाता है कि हम कहां हैं और यह हमारे लिए एक अच्छा बेंचमार्क है। तो, चलिए लॉर्ड्स में इसे फिर से दोहराते हैं। और फिर मुझे लगता है कि यह टीम जहां है, उसे लेकर एक बहुत अलग नजरिया या सोच है। मुझे लगता है कि यह उस जगह से अलग है जहां कुछ लोग सोचते हैं।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें