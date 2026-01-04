जो रूट की फिफ्टी से हिली रिकॉर्डबुक, सचिन तेंदुलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से अब सिर्फ एक कदम दूर

संक्षेप: जो रूट ने इस फिफ्टी के दम पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने के मामले में वेस्टइंडीज के लीजेंड शिवनरेन चंद्रपॉल को पछाड़ दिया है। रूट का यह टेस्ट क्रिकेट में 67वां अर्धशतक है, वहीं चंद्रपॉल ने 66 फिफ्टी लगाई थी।

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में जारी पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच में एक और अर्धशतक जड़ दिया है। इस अर्धशतक के दम पर वह सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड से अब मात्र एक कदम दूर रह गए हैं। सिडनी में जारी इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। 57 के स्कोर पर जैक क्रॉली, बैन डकेट और जैकम बेथल के रूप में टॉप-3 बल्लेबाजों को खोने के बाद इंग्लैंड की कमान जो रूट और हैरी ब्रूक ने मिलकर संभाली। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हो गई है। रूट और ब्रूक दोनों ने इस दौरान 50 रन का निजी आंकड़ा भी पार किया।

जो रूट के आगे अब इस लिस्ट में ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ही हैं, हालांकि रूट और सचिन के बीच फासला अब सिर्फ एक ही अर्धशतक का है।

जी हां, सचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट करियर में 68 अर्धशतक लगाए थे और उनके नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा फिफ्टी जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वहीं अब जो रूट 67 अर्धशतकों के साथ ठीक उनके पीछे हैं।

सचिन तेंदुलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए जो रूट को एक और फिफ्टी की दरकार है, जो वह इसी मैच में पूरी कर सकते हैं। हालांकि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को उन्हें पूरी तरह अपने नाम करने के लिए इंतजार करना होगा।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा फिफ्टी जड़ने वाले बल्लेबाज 68 - सचिन तेंदुलकर

67 - जो रूट*

66 - शिवनरेन चंद्रपॉल

63 - राहुल द्रविड़

63 - एलन बॉर्डर

62 - रिकी पोंटिंग

58 - जैक्स कैलिस

57 - एलिस्टर कुक