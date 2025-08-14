Joe Root eager to register first Test Century in Australia in Ashes this year इस ऑस्ट्रेलियाई दाग को धुलने के लिए व्याकुल हैं जो रूट, उनकी महानता पर लगा है 'काला धब्बा', Cricket Hindi News - Hindustan
इस ऑस्ट्रेलियाई दाग को धुलने के लिए व्याकुल हैं जो रूट, उनकी महानता पर लगा है 'काला धब्बा'

जो रूट दुनिया के महान टेस्ट खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, लेकिन उनके माथे पर एक कलंक लगा हुआ है कि वे ऑस्ट्रेलिया में कभी टेस्ट सेंचुरी नहीं जड़ पाए हैं। ऐसे में वह इस कलंक को धुलना चाहते हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 06:52 AM
इस साल के अंत में खेली जाने वाली पांच मैचों की एशेज सीरीज जितनी ज्यादा इंग्लैंड के लिए अहम है, उससे भी ज्यादा अहम जो रूट के लिए है। जो रूट के महान करियर पर ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर एक काले धब्बे की तरह है। जो रूट ने कभी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं की सरजमीं पर टेस्ट मैच में शतक नहीं जड़ा है। यही कारण है कि आने वाली एशेज सीरीज में जो रूट अपने माथे पर लगे इस कलंक को धुलने के लिए व्याकुल हैं। हाल ही में भारत के खिलाफ अपनी सरजमीं पर जो रूट ने दमदार प्रदर्शन किया था।

इंग्लैंड के अनुभवी खिलाड़ी जो रूट का मानना है कि वह इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली बहुप्रतीक्षित एशेज सीरीज में दो नए रिकॉर्ड (ऑस्ट्रेलिया में शतक और जीत) बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रूट नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जो मौजूदा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा होगी। नंबर 1 रैंकिंग वाले टेस्ट बल्लेबाज के लिए यह सीरीज और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उन्हें लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा है।

रूट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर से बाहर पिछले 14 मुकाबलों में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है, लेकिन इस साल के दौरे से पहले 34 वर्षीय खिलाड़ी को इस बात की चिंता सता रही है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक भी शतक नहीं लगाया है। रूट ने ऑस्ट्रेलिया में 27 टेस्ट पारियों में नौ अर्धशतक लगाए हैं और उनका औसत 35.68 का है, लेकिन अपने शानदार करियर में 39 टेस्ट शतक लगाने के बावजूद, यह दाएं हाथ का बल्लेबाज घर से बाहर एशेज सीरीज में अभी तक सेंचुरी तक नहीं पहुंच पाया है।

आईसीसी के मुताबिक, जो रूट ने कहा है, “ऑस्ट्रेलिया में पहले भी दो-तीन बार खेलने के बाद और अब 150 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने के बाद, मुझे लगता है कि मैं इसके लिए और ज्यादा तैयार नहीं हो सकता था। मेरे लिए सबसे खास बात यह है कि पिछले कुछ मौकों पर मैं शायद इसकी (शतक की) बहुत ज्यादा चाहत रखता था। इसने मुझे उस चीज से दूर कर दिया जो जरूरी बात थी।”

ऑस्ट्रेलिया में पिछली दो एशेज सीरीज के बारे में जो रूट ने कहा, "पिछली बार काफी ध्यान भटकाने वाली चीजें थीं। मैं कप्तान था, कोविड (2021-22 में), उससे पहले (बेन) स्टोक्स वाली घटना हुई थी, जॉनी (बेयरस्टो) के सिर पर चोट लगने की घटना भी हुई थी। इस बार मैं बस जाकर इस दौरे का आनंद लेना चाहता हूं। यह एक खूबसूरत देश है, क्रिकेट खेलने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। मुझे पता है कि अगर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा।"

Joe Root
