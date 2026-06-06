जो रूट ने इंग्लैंड के लिए रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट में ऐसा करने वाले मात्र दूसरे बल्लेबाज बनें

जो रूट जब न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरे तो उन्होंने इंग्लैंड के लिए इतिहास रच दिया। वह टेस्ट क्रिकेट में 300 पारियों में बैटिंग करने वाले पहले इंग्लिश बल्लेबाज बनें। ऑलओवर लिस्ट में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे।

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला ‘क्रिकेट का मक्का’ कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में स्टार इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट का बल्ला तो नहीं चला, मगर वह फिर भी इतिहास रचने में कामयाब रहे। रूट ने पहली पारी में 1 तो दूसरी पारी में मात्र 8 रन बनाए। जो रूट जब दूसरी पारी में बैटिंग करने आए तो वह इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में 300 पारियों में बैटिंग करने वाले पहले बल्लेबाज बने। उनसे पहले इंग्लैंड के 149 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कोई नहीं कर पाया। वहीं ऑलओवर लिस्ट में जो रूट 300 टेस्ट पारियों में बैटिंग करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं। इस लिस्ट में ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर टॉप पर हैं।

जो रूट ने सचिन तेंदुलकर के क्लब में बनाई जगह जो रूट सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा पारियों में बैटिंग करने वाले बल्लेबाज हैं। मास्टर ब्लास्टर ने अपने टेस्ट करियर में भारत के लिए 329 पारियों में बल्लेबाजी की, वहीं अब जो रूट 300 पारियों में बैटिंग करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं।

जो रूट के अगर टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो, 164 मैचों की 300 पारियों में इंग्लैंड के इस स्टार बल्लेबाज ने 50.73 की औसत के साथ 13952 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम 41 शतक और 66 अर्धशतक दर्ज हैं।

जो रूट तोड़ सकते हैं सचिन तेंदुलकर के ये 4 रिकॉर्ड इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 4 रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का। तेंदुलकर के नाम टेस्ट में सबसे अधिक 15921 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वहीं जो रूट 13952 रनों के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। रूट और सचिन के बीच रनों का अंतर 1969 का ही रह गया है।

जो रूट इसके अलावा सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा टेस्ट शतक, सबसे ज्यादा टेस्ट अर्धशतक और सबसे ज्यादा पारियों में बैटिंग करने का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।

जो रूट सबसे ज्यादा पारियों में बैटिंग करने के मामले में सचिन तेंदुलकर से 30 पारियां पीछे हैं। वहीं टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक के मामले में 10 शतक और सबसे ज्यादा अर्धशतक के मामले में 2 अर्धशतक पीछे हैं।