जो रूट ने वनडे में 50वीं फिफ्टी लगाकर रचा इतिहास, मोहम्मद अजहरुद्दीन और मार्क वॉ के नायाब क्लब में शामिल
Joe Root 50 Half-Centuries In ODIs: जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड दूसरे वनडे में अर्धशतक जमाया। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज ने एक नायाब क्लब में एंट्री कर ली है।
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैचों में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने एडिलेड के मैदान पर 68 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 62 रनों की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 50वां अर्धशतक है। 35 वर्षीय बल्लेबाज को कूपर कोनोली ने 28वें ओवर में अपना शिकार बनाया। रूट ने इतिहास रच डाला है। वह वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए 50 फिफ्टी लगाने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने साल 2013 में वनडे डेब्यू किया था। एडिलेड मैच रूट का 201वां वनडे था।
जो रूट नायाब क्लब में शामिल
जो रूट ने एक नायाब क्लब में एंट्री कर ली है, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन और मार्क वॉ जैसे दिग्गज हैं। दरअसल, भारत के पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज वॉ भी ODI में अपनी टीम के लिए50 फिफ्टी बनाने वाले पहले प्लेयर थे। अजहरुद्दीन ने 1998 जबकि वॉ ने 2002 में यह उपलब्धि हासिल की थी। वनडे में पहली बार किसी टीम के लिए 50 फिफ्टी बनाने का कारनामा डेसमंड हेन्स ने अंजाम दिया। वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज हेन्स ने 1993 में 50 अर्धशतक पूरे किए थे। बता दें कि वनडे में इंग्लैंड 10वीं टीम है, जिसके किसी बल्लेबाज ने 50 अर्धशतक का आंकड़ा छुआ।
ODI में अपनी टीम के लिए पहली बार 50 फिफ्टी बनाने वाले प्लेयर
वेस्टइंडीज - डेसमंड हेन्स (1993)
पाकिस्तान - जावेद मियांदाद (1993)
भारत - मोहम्मद अजहरुद्दीन (1998)
श्रीलंका - अरविंद डी सिल्वा (1998)
ऑस्ट्रेलिया - मार्क वॉ (2002)
जिम्बाब्वे - एंडी फ्लावर (2002)
साउथ अफ्रीका = जैक्स कैलिस (2005)
न्यूजीलैंड - रॉस टेलर (2019)
बांग्लादेश - तमीम इकबाल (2021)
बांग्लादेश - जो रूट (2026)
जो रूट ने की दमदार साझेदारी
एडिलेड वनडे की बात करें तो मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को बल्लेबाजी पहले का न्योता दिया। बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनर बेन डकेट (9) पांचवें ओवर में पवेलियन लौट गए। उन्हें जेवियर बार्टलेट ने अपने जाल में फंसाया। इसके बाद, टॉम बैंटन और जो रूट ने मोर्चा बखूबी संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 131 रनों की दमदार साझेदारी की। बैंटन ने 99 गेदों में 121 रनों की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और चार सिक्स हैं। यह उनके वनडे करियर का छठा शतक है। बैंटन की पारी का अंत 35वें ओवर में हुआ। उन्हें भी बार्टलेट ने आउट किया। कप्तान हैरी ब्रूक का बल्ला नहीं चला। वह 11 गेंदों में पांच रन ही बना सके।
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