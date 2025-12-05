एशेज: जो रूट ने शतक से मैथ्यू हेडन को नंगा होकर दौड़ने से बचा लिया! खुशी से झूम उठे

संक्षेप: जो रूट ने जब ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपना पहला शतक जड़ा तब मैथ्यू हेडन से ज्यादा राहत की सांस शायद ही किसी और ने ली होगी। खुद रूट ने भी नहीं। आखिर इंग्लैंड के इस महान बल्लेबाज ने मैथ्यू हेडन को नंगा होकर दौड़ने से जो बचा लिया था!

क्रिकेट में सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता की जब भी बात होगी सबसे ऊपर नाम एशेज का ही आएगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की प्रतिद्वंद्विता। खिलाड़ियों के लिए यह सिर्फ खेल नहीं रह जाता, बल्कि अपना सबकुछ झोंक देने का जज्बा बन जाता है। ऐसी प्रतिद्वंद्विता के बीच ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज रहे मैथ्यू हेडन इंग्लैंड के जो रूट के शतक की दुआ कर रहे थे। रूट ने जब ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपना पहला शतक जड़ा तब हेडन से ज्यादा राहत की सांस शायद ही किसी ने ली होगी। खुद रूट ने भी नहीं। आखिर इंग्लैंड के इस महान बल्लेबाज ने मैथ्यू हेडन को नंगा होकर दौड़ने से जो बचा लिया था!

एक दिन पहले गुरुवार को ब्रिसबेन के गाबा मैदान में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मौजूदा एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट शुरू हुआ। इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जो रूट ने पहले दिन शतक ठोका। अपने करियर का 40वां टेस्ट शतक। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक का सूखा भी खत्म किया। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहला टेस्ट शतक। लेकिन उनके शतक से सबसे बड़ी राहत की सांस ली ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज मैथ्यू हेडन ने। वह तो खुशी से झूम उठे। उन्होंने वादा किया था कि अगर जो रूट मौजूदा एशेज सीरीज में शतक नहीं लगा पाते हैं तो वह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में नंगा होकर दौड़ेंगे।

जो रूट ने इस ऐतिहासिक शतक को पहले दिन के खेल के आखिरी सेशन में पूरा किया। उन्होंने स्कॉट बोलैंड की गेंद पर चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया। उसके बाद तो गाबा में मौजूद इंग्लैंड के फैंस जैसे पागल हो गए। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा।

जो रूट के शतक पर प्रतिक्रिया देते हुए हेडन ने कहा, 'ग्रेट डे जो। आपको बधाई। मुझसे ज्यादा ये किसी के लिए मायने नहीं रखता। 10 अर्धशतक और आखिरकार ये एक शतक। शानदार।'

पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 9 विकेट के नुकसान पर 325 रन बनाए थे। जो रूट 135 रन बनाकर नाबाद थे और उनका साथ दे रहे थे जोफ्रा आर्चर जो 32 रन पर नाबाद थे। हालांकि शुक्रवार को दूसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी 334 रन पर खत्म हो गई। जो रूट 206 गेंदों में 138 रन पर नाबाद रहे। जोफ्रा आर्चर 36 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 38 रन बनाकर आउट हुए। वह इंग्लैंड की पहली पारी में जो रूट और जैक क्रॉली के बाद सबसे ज्यादा सफल बल्लेबाज रहे। क्रॉली ने 76 रनों की पारी खेली।