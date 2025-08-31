विराट कोहली जैसे झटका जो रूट को भी लगेगा... इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज को मिली बहुत बड़ी वॉर्निंग
पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को बहुत बड़ी वॉर्निंग दी है। उन्होंने कहा कि अगर रूट एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर नाकाम रहे तो उन्हें विराट कोहली जैसे झटका लग सकता है।
इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को बहुत बड़ी वॉर्निंग दी है। उन्होंने कहा कि अगर रूट का एशेज में प्रदर्शन खराब रहा तो विराट कोहली की तरह उनके करियर को भी झटका लग सकता है। इंग्लैंड को 21 नवंबर से ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज खेलनी है। रूट का अभी तक ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 27 पारियों में 5.68 की औसत से 892 रन बनाए हैं। बता दें कि भारत के स्टार बल्लेबाज कोहली को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर काफी परेशानी हुई थी। यह उनके करियर की आखिरी टेस्ट सीरीज साबित हुई। उन्होंने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।
पनेसर ने इंडिया टुडे से कहा, “यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि अगला साल उनके लिए कैसा रहेगा, एशेज कैसी रहेगी, हमने विराट कोहली के साथ बहुत कुछ देखा है। कोहली ऑस्ट्रेलिया गए और उन्हें समझ नहीं आया कि चौथे, पांचवें स्टंप के बाहर की गेंदों का क्या करें। मुझे लगता है कि इसी वजह से उन्होंने या सामूहिक रूप से संन्यास लेने का फैसला किया। अगर जो रूट की एशेज सीरीज अच्छी नहीं रही और वो उनके लिए बहुत बुरी रही तो अचानक एक सीरीज में ही खेल पूरी तरह बदल जाएगा। इंग्लैंड टीम के कोच, कप्तान को पद गंवाना पड़ सकता है। अगर यह बहुत खराब सीरीज रही तो कुछ चीजें हो सकती हैं। अचानक लोग सवाल करने लगते हैं, क्या उनका बेस्ट निकल गया है? इसलिए जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो यह बहुत अहम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन करना होगा।”
रूट टेस्ट क्रिकेट में 13453 रन बना चुके हैं, जिसमें 39 शतक शमिल हैं। हालांकि, उन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में कोई शतक नहीं लगाया है। पनेसर का मानना है कि आगामी एशेज सीरीज में रूट के लिए ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी सतहों पर शतकीय सूखा समाप्त करना बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, "यह उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि उन्हें एक मजबूत ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण का सामना करना होगा और यह शायद अब तक के सबसे मजबूत बॉलिंग अटैक में से एक है। लेकिन उन्होंने जिस तरह का फॉर्म उन्होंने दिखाया है और जो रन बना रहे हैं, वह शायद शतक बनाना चाहेंगे। मुझे यकीन है कि एक टेस्ट मैच ऐसा जरूर होगा जहां विकेट ज्यादा उछाल वाला नहीं होगा, शायद एडिलेड या मेलबर्न में, परिस्थितियों के हिसाब से उसमें उतनी तेजी नहीं होगी। उनके पास मौका है मगर मुझे लगता है कि थोड़ी उछाल वाली या तेज गेंदबाजी उनके लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी करेगी।"